Soluția care combate covid-19, de fapt, e „ieftină și eficientă”. Angela Merkel o recomandă

Soluția ieftină și eficientă a fost introdusă pe lista cu precizări oficiale ale Guvernului german cu privire la combaterea noului coronavirus, alături de distanțarea socială, igiena, purtarea măștii de protecție și folosirea aplicației de urmărire a cazurilor de contat a Executivului.

Cancelarul Angela Merkel a anunțat că, în Germania, aerisirea spațiilor publice și private este unul dintre gesturile de bază împotriva coronavirusului. ”Aceasta este una dintre soluțiile cele mai ieftine și mai eficiente”, a spus marțea trecută Angela Merkel, potrivit The Guardian citat de News.ro.

Încă de la începutul pandemiei de coronavirus, în comunitatea științifică din Germania s-au ridicat numeroase voci, care au cerut aerisirea ca gest-barieră, în special virusologul Christian Drosten.

De asemenea, medicii din Franța recomandă aerisirea sălilor, în special la adunări private, însă nu se află pe lista cu recomandări a Santé Publique France.

”Dacă există un nor viral în sală, oamenii îl vor respira, indiferent că respectă sau nu distanța de cel puțin un metru. Atunci când excretezi virusul, o parte rămâne în suspensie în aer ți se creează un nor viral, ca un nor de fum. Este același principiu ca în tabagismul pasiv. Aerisirea permite evitarea acestui fenomen”, subliniază într-un interviu acordat la sfârșitul lui septembrie medicul generalist Jérôme Marty, președintele Sindicatului UFML, care este de părere că aerisirea este măsura principală.