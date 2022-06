Solstițiul de vară 2022. Ce este bine să faci în cea mai lungă zi din an

Solstițiul de vară 2022 are loc marți, 21 iunie, marcând prima zi astronomică de vară. Solstițiul este sărbătorit de multe culturi din întreaga lume. Acesta marchează începutul astronomic al verii în jumătatea de nord a globului. Atunci are loc cea mai lunga zi din an. În emisfera sudică, este opusul: solstițiul de vară marcând începutul astronomic al iernii, când Soarele se află în punctul său cel mai de jos pe cer. Iată mai multe informații despre solstițiul de vară 2022.

Solstițiul de vară 2022. Ziua cea mai lungă din an

Ești gata pentru acele zile lungi, fierbinți, umede, de vară? Noul sezon va începe oficial marți, 21 iunie 2022, deoarece atunci va avea loc solstițiul de vară. Solstițiul de vară este pur și simplu un termen ceresc pentru începutul sezonului de vară. Pentru cea mai mare parte a lumii, vara începe oficial pe 21 iunie a acestui an și durează până pe 22 septembrie.

La solstițiul de vară, lumina Soarelui se va afla pe cer pentru o durată de aproximativ 15 ore și 32 de minute. Noaptea nu va avea decât 8 ore și 28 de minute de întuneric. Iată ce durată va avea lumina solară în alte locuri din Europa:

la Odessa – Ucraina soarele va lumina pentru 15 ore și 49 de minute

la Moscova – Rusia, pentru 17 ore și 33 de minute.

Solstițiul de vară 2022 în emisfera nordică

Solstițiul de vară 2022 marchează începutul oficial al verii în emisfera nordică, care are loc atunci când Pământul ajunge în punctul de pe orbită unde Polul Nord se află la înclinarea sa maximă (aproximativ 23,5 grade) către Soare, rezultând cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte de anul calendaristic.

Prin cea mai lungă „zi”, se înțelege cel mai mare număr de ore cu lumină solară. În ziua solstițiului de vară, emisfera nordică primește lumina solară în unghiul cel mai drept, din tot anul.

Când va avea loc solstițiul de vară în anii următori

Momentul solstițiului din iunie nu se bazează pe o anumită dată sau oră calendaristică; totul depinde de momentul în care Soarele ajunge la punctul său cel mai nordic față de ecuatorul ceresc. Prin urmare, solstițiul nu va avea loc întotdeauna în aceeași zi. În prezent, se schimbă între 20, 21 și 22 iunie. Iată când va avea loc solstițiul de vară în cele două emisfere: nordică și sudică, în următorii patru ani:

Solstițiul de vară – emisfera nordică

2022 – Marți, 21 iunie

2023 – Miercuri, 21 iunie

2024 – Joi, 20 iunie

2025 – Vineri, 20 iunie.

Solstițiul de vară – emisfera sudică

2022 – miercuri, 21 decembrie

2023 – joi, 21 decembrie

2024 – Sâmbătă, 21 decembrie

2025 – Duminică, 21 decembrie.

Ce înseamnă solstițiu

Cuvântul „solstițiu” provine din latinescul solstitium — de la sol (Soare) și stitium ( oprit sau oprit). Datorită axei înclinate a Pământului, Soarele nu răsare și nu apune în aceleași locații de la orizont în fiecare dimineață și seară; pozițiile sale de ridicare și de setare se deplasează spre nord sau spre sud pe cer pe măsură ce Pământul călătorește în jurul Soarelui de-a lungul anului.

De asemenea, traseul Soarelui pe cer devine mai sus sau mai jos pe tot parcursul anului. Solstițiul de iunie este semnificativ deoarece Soarele atinge cel mai nordic punct al cerului în acest moment, moment în care calea Soarelui nu se schimbă pentru o scurtă perioadă de timp.

Poziția Soarelui la solstițiu de vară

După solstițiu, Soarele pare să inverseze cursul și să se întoarcă în direcția opusă. Mișcarea la care se face referire aici este calea aparentă a Soarelui atunci când se vede poziția sa pe cer la aceeași oră în fiecare zi, de exemplu, la amiaza locală. De-a lungul anului, traseul său formează un fel de figură opt turtită, numită analema.

Soarele în sine nu se mișcă; în schimb, această schimbare de poziție care se observă pe Pământ este cauzată de înclinarea axei Pământului pe măsură ce orbitează Soarele, precum și de orbita eliptică a Pământului, mai degrabă decât circulară.

Solstițiul de vară 2022 este ziua cu cea mai lungă perioadă de lumină solară. Se observă cum Soarele apare cel mai sus pe cer la solstițiu; razele sale lovesc Pământul într-un unghi mai direct, provocând încălzirea eficientă pe care o numim vară.

Deoarece Soarele este cel mai sus pe cer în această zi, se observă că propria umbră (la amiază locală) este cea mai scurtă pe care o vei av tot anul. Amiaza locală este atunci când Soarele traversează meridianul local (o linie imaginară între polii nord și sud) și este cea mai înaltă pe cer pentru acea zi.

Tradiții și obiceiuri din lume legate de solstițiul de vară

Solstițiul de vară a fost sărbătorit de mult timp de culturile din întreaga lume: