Solistul Ion Lăceanu, mai tare ca Irinel Columbeanu la azil: ”Am cinci neveste. Și la 87 de ani mă plac femeile!”. Ce pensie are EXCLUSIV

Artistul Ion Lăceanu (87 de ani) și fostul milionar Irinel Columbeanu (66 de ani) locuiesc în cămine de bătrâni. Însă, dacă Irinel Columbeanu avea lipici la femei, pe vremea când era putred de bogat, iată că Ion Lăceanu susține, exclusiv pentru Playtech Știri, că el încă și-a păstrat șarmul. Artistul are și un sfat prețios pentru colegii de breaslă, legat de pensii, cel mai dezbătut subiect al zilei.

Ion Lăceanu, rapsodul care a doinit și pentru J.F. Kennedy, fostul președinte al Americii, a fost sărbătorit, de Sf. Ion, la azilul din București, unde a acceptat să locuiască, încă de acum trei ani, după decesul soției. Duce dorul vilei sale, însă casa i se pare mult prea goală, de când a rămas văduv. S-a acomodat, aici, la căminul de bătrâni, ba chiar este răsfățat de doamne:

”Nu m-a vizitat niciun fost coleg de scenă, în acești trei ani, fiecare e cu supărările lui. Dar, m-au mai sunat. A venit fiul meu în vizită, de Sf. Ion, și m-au serbat aici, la azil, cu tort. Eu nu am cântat, nu cânt aici, îmi trebuie formație, nu pot face show, așa, fără instrumentiști. Mi-e dor de casa mea, recunosc, dar e goală, la ce să mă întorc? E bine și aici, am prieteni”, spune Ion Lăceanu, exclusiv pentru Playtech Știri.

Rapsodul Ion Lăceanu a fost, de departe, unul dintre cei mai chipeși artiști din România, având mereu lipici la reprezentantele sexului frumos. Și acum, la 87 de ani, este răsfățat de doamnele din azil:

”Mă plac femeile și acum, am fost bărbat frumos. O doamnă de pe aici glumește mereu cu mine și zice că am cinci neveste! Dar, eu sunt văduv, soția mea iubită a murit, a fost jumătatea mea, mi-a daruit un fiu frumos și bun!”, mai spune Ion Lăceanu, exclusiv pentru Playtech Știri.

Ion Lăceanu a dorit să le facă o urare fanilor săi, acum, la început de an nou: ”Le doresc tuturor, multă minte, ca să nu cadă în păcat!”.

Solistul Ion Lăceanu ne-a dezvăluit cât costă cazarea la căminul de bătrâni din București, unde locuiește de mai bine de trei ani. El se declară mulțumit de serviciile primite, cazare, asistență medicală și trei mese pe zi:

”Mâncarea este satisfăcătoare, avem trei mese pe zi, dacă ne e foame, între mese, mai primim fructe sau câte o prăjitură, nu mă plâng. Am nimerit bine, este un loc curat, există respect. Ce am auzit că se întâmplă, prin alte părți, m-a îngrozit, li s-au luat casele bătrânilor, au rămas pe drumuri. Aici, taxa lunară costă cam 3.000 de lei, cu totul, poate un pic mai mult, cam atât am și eu pensie. Fiul meu mă vizitează foarte des, el mai îmi cumpără tot ce e nevoie, și acoperă cheltuielile suplimentare. Eu am vrut să vin la azil, după decesul soției, când casa devenise prea mare și prea goală, fără ea”, a mai susținut Ion Lăceanu, exclusiv pentru Playtech Știri.