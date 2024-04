Sofia Vicoveanca dă de pământ cu soliștii fără voce: ”La 82 de ani, eu încă mai cânt, nu fac playback ca alții!”. Ce cocktail-minune bea înainte de concerte EXCLUSIV

Sofia Vicoveanca continuă să susțină concerte, și acum, la vârsta de 82 de ani. În exclusivitate pentru Playtech Știri, marea noastră artistă de muzică populară și-a exprimat indignarea față de cei care se consideră artiști, dar care, de fapt, mimează cântatul. Ce mesaj le transmite nonvalorilor din showbiz, dar și cum își repară vocea, după o răceală puternică, citiți în acest interviu picant. Sofia Vicoveanca ne-a vorbit și despre beneficiile Postului Paștelui, pe plan fizic și spiritual.

Sofia Vicoveanca cântă și la 82 de ani: ”Mă ține vocea!”

Sofia Vicoveanca continuă să susțină recitaluri și în acest an, având agenda plină de concerte. Chiar și azi are unul pe listă, în Bucovina. Artista cântă tot live, fără înregistrare, deși are 82 de ani, fiind un exemplu de urmat și pentru tânăra generație. Artistei însă i se pare normal să se prezinte așa, corect, în fața publicului:

”Normal că mă ține vocea, că eu încă mai cânt live, ce vă miră? Nu vă supărați, dar sunt aștia de 18 ani care merg pe bandă înregistrată, eu nu fac playback ca ei! Fiecare om are câte un har, totul este să ai grijă și să îi mulțumești Cerului pentru ce ți-a dăruit. Mă mai ține Dumnezeu cu vocea! Și azi am un spectacol în Bucovina, sunt invitată acolo. Dar, în Postul Paștelui, suntem mai liberi și noi artiștii, nu prea se țin evenimente”, ne-a declarat ea, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Ce cocktail-minune bea înainte de a urca pe scenă. Cum își drege rapid vocea?

Sofia Vicoveanca ne-a dezvăluit și unul dintre trucurile ei, cu ajutorul căruia își repară de urgență vocea, înainte de a urca pe scenă, în spectacole. Pentru că are ambiția de a se prezenta impecabil în fața publicului:

”Dacă se mai întâmplă ca al meu glas să-mi fie mai supărat, atunci, înainte de recital, beau o cănuță cu lapte cald cu miere de albine, mie îmi face bine, dacă tocmai am ieșit dintr-o răceală. Îmi dă bine la glas. Dar, această rețetă o folosesc numai în afara Postului Paștelui”.

Solista mai menționează că nu este nicidecum genul de om care să se laude cu performanțele artistice:

”Eu las să fiu descoperită de oameni, nu zic:””Uite cine sunt eu si unde am ajuns!””. Sunt un om modest, un artist care a muncit mult, care vine în fața publicului pregătit, căci omul plătește biletul, nu trebuie dezamăgit de niciun artist!”, mai susține Sofia Vicoveanca, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

De ce postează zilnic pe Facebook: ”Îmi colorez sufletul cum pot, sunt o femeie singură!”

Marea iubitoare de folclor Sofia Vicoveanca ne-a mai vorbit și despre importanța postului:

”Eu țin postul, dar fiecare face cum vrea. Sunt și oameni bolnavi, care nu-l pot ține. Depinde și cum ai fost crescut, educat, nu vin eu acum cu rețete de viață, nu e treaba mea. Eu fac cum cred eu, mie îmi face bine postul, și fizic și spiritual, mănânc mai puțin, mai sănătos, mă rog mai mult. Să dea Dumnezeu liniște și pace în țară, pentru asta mă rog în fiecare clipă! Lumea de pe la noi se pregătește în această perioadă pentru Paște. La noi nu se vopsesc ouăle cu frunze, în ciorap, ci se încondeiază frumos, se pictează, apoi se dau cu ceară, ca să reziste. Acesta este obiceiul, pe la noi, în Bucovina”.

Artista ne-a explicat, exclusiv pentru Playtech Știri, și de ce este activă zilnic pe contul de Facebook: