Șoferul unei mașini în care se afla Bianca Drăgușanu a fost prins drogat la volan. Cum a reacționat fosta soție a lui Victor Slav

Șoferul mașinii care o transporta pe Bianca Drăgușanu a fost prins drogat la volan. Cum a reacționat fosta soție a lui Victor Slav când și-a dat seama de cele petrecute?

Șoferul cunoscutei vedete a fost prins la volan după ce consumase cocaină. Totul s-a petrecut în cadrul unei razii a polițiștilor, la Fetești. Mediafax relatează că Bianca Drăgușanu a afirmat faptul că este șocată și că ea nu consumă substranțe interzise. Șoferul are acum dosar penal și riscă pedeapsa cu închisoarea. Bărbatul era la volanul unui Porche Cayenne alb, înmatriculat în Capitală. Acesta a fost oprit la un filtru al oamenilor legii ce era instalat chiar în apropierea punctului de plată de la Fetești. Bianca Drăgușanu și-a acoperit capul cu o bluză la vederea jurnaliștilor. După incident, fosta soție a lui Victor Slav a făcut o serie de declarații pentru a clarifica situația.

„Am venit ieri la mare, în jurul prânzului și am petrecut cu fetele, doar cu fetele. Astăzi, ele au vrut să mai rămână la plajă, dar eu trebuia să plec, pentru că aveam treabă în București. Așa că am întrebat printre cunoștințe cine m-ar putea lua până în București. Acest băiat, care îmi este doar o cunoștință, s-a oferit să mă ducă el. Am plecat iar la Fetești, la un filtru de Poliție, a fost și el oprit și testat pentru consum de alcool și droguri și depistat pozitiv”

Bianca Ddrăgușanu, pentru Spynews

„Am rămas șocată!”

„Eu am rămas șocată și nu mi-a venit să cred! El a fost luat de Poliție iar eu am chemat o prietenă să mă ducă în București! Atât am de spus despre acest episod și sublinez că eu nu consum alcool, nu am consumat alcool niciodată în viață mea, iar droguri nici atât!”, a declarat sursa citată.

Un comunicat al Poliției Române a indicat faptul că în județul Constanța au fost controlate nu mai puțin de 319 mașini, iar 33 de persoane au fost testate cu aparatul DrugTest.