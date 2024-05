Șocul pe care l-a trăit o tânără din Cuba când a venit prima dată în România: „În țara mea nu există”

În ultima perioadă, internetul este tot mai plin de filmulețe cu oameni din străinătate care ajung în România. Iar cei mai mulți dintre ei rămân șocați, în mod pozitiv sau negativ, de ceea ce găsesc în țara noastră.

Recent, Rocio Martinez, o tânără din Cuba, a postat pe TikTok un filmuleț prin care sunt cele trei lucruri care au șocat-o când a ajuns pentru prima dată în România.

„Prima chestie care a fost foarte șocantă pentru mine când am venit în România prima dată a fost vremea. Am venit în luna noiembrie şi, evident, era foarte frig.

Eu vin dintr-o ţară din Caraibe şi acolo e vară tot anul. Cea mai mică temperatură pe care o ţin minte a fost 10 grade. Pentru noi, 8–10 grade însemnă o iarnă dură. Când am pus piciorul în afara aeroportului am crezut că mor acolo, pentru că am simţit un frig care intra prin oase”, a spus Rocio Martinez pe TikTok.

Ce a șocat-o pe tânără când a ajuns în România

Tânăra din Cuba a continuat cu un alt lucru, mai exact magazinele.

„Altă chestie care pentru mine a fost un şoc când am venit sunt magazinele. În Cuba nu există magazine de haine, de electrocasnice, de mobilă. În Cuba există doar magazine de mâncare sau cele mixte care au un pic din toate, dar în acelaşi timp nu au nimic.

În momentul în care vorbim, magazinele sunt goale şi cele care au ceva sunt în dolari şi cubanezii normali nu au dolari, pentru că salariul este în pesos cubanezi şi trebuie să îi schimbe la negru, pentru că nu se poate, adică statul nu-ţi dă posibilitatea să schimbi când vrei tu”, a mai afirmat aceasta.

Apoi, Rocio Martinez a dezvăluit că a fost șocată să descopere cât de bine funcționează transportul în comun în țara noastră. Mai mult decât atât, ea a spus că a vizitat mai multe orașe în România, decât în Cuba.

„Şi a treia chestie care pentru mine a fost un şoc este transportul. Tot la fel ca magazinele, pare ceva foarte banal, dar pentru mine a fost un şoc să văd cât de bun era transportul, să văd autobuze la 5 minute.

Eu eram la facultate în Cuba şi nu aveam cu ce să plec. Erau zile când nu aveam cum să ajung la şcoală, pentru că nu aveam cu ce. Acolo se foloseşte foarte mult autostopul. Aici să văd trenurile, să văd metrourile este ceva minunat. Nu am văzut în viaţa mea aşa ceva. Am trăit în Cuba 22 de ani şi cred că acum cunosc mai multe oraşe din România decât din Cuba. În Cuba nu poți să pleci nicăieri, pentru că nu există transport”, a încheiat tânăra din Cuba.