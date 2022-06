Șocul avut de Adi Mutu într-o clinică de dezintoxicare: „Am rămas uimit”

Șocul avut de Adi Mutu într-o clinică de dezintoxicare. Actualul antrenor de la Rapid a fost eroul meciului de retragere organizat la Cluj, duminica trecută, cu participarea multor vedete din fotbalul românesc și mondial. Cu aceeași ocazie, Adi Mutu și-a lansat și cartea autobiografică, „Revenirea din infern” în care face dezvăluiri despre viața de fotbalist, dar și cea personală.

Adi Mutu era pe val în 2004, la clubul la care venise în august 2003, la scurtă vreme după ce acesta fusese preluat de Roman Abramovich. Dar viața din Londra l-a „furat” pe talentatul jucător. La un control antidoping el a fost depistat pozitiv la cocaină, iar cariera lui părea terminată.

Adi Mutu a fost trimis pentru dezintoxicare la clinica „Sporting Chance”, unde multe alte vedete se trataseră contra dependenței de alcool și droguri. Aici, „Briliantul” l-a întâlnit pe faimosul George Best, legenda lui Manchester United, considerat unul dintre cei mai talentați jucători din istoria fotbalului britanic, a cărui carieră a fost ruinată de alcoolism.

Adi Mutu venise în clinică cu gândul de se face bine, în timp ce Best stătea permanent acolo, împreună cu soția sa.

„Briliantul” a continuat prin a povesti momentul în care s-a întâlnit într-o seară cu Tony Adams, fostul star de la Arsenal, unul dintre patronii clinicii la care a mers, Peter Kay, șeful clinicii și George Best. Mutu recunoaște că a rămas uimit de povestea vieții lui Best și și-a dat seama că nu-și dorește așa ceva și pentru el.

„Eu am ales să mănânc ceva carne de vită. Pentru că eram singurul din încăpere care avea voie să bea și un pahar de vin, am cerut unul. La un moment dat, am avut nevoie la toaletă. Când m-am întors, cei trei se uitau puțin ciudat și nu prea înțelegeam de ce. „Ai sorbit de 23 de ori din pahar!”, mi-a spus Best. „Poftim?”, am întrebat. „Da, noi, alcoolicii, dacă stăm la masă cu cineva care poate consuma alcool, avem micile noastre statistici”.

După cină, am mers în cameră. Rămăsesem uimit de povestea vieții lui Best, dar, sincer, n-o doream și pentru mine”, a mai dezvăluit Adrian Mutu, potrivit AS.ro.