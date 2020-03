În contextul pandemiei de coronavirus, există și persoane care nu respectă regulile impuse de autorități. Este de-a dreptul șocant ce a făcut zilele trecute un fotbalist celebru, după ce polițiștii l-au tras pe dreapta în plină carantină.

Șocant ce a făcut un fotbalist celebru, după ce polițiștii l-au tras pe dreapta în plină carantină

Fotbalistul senegalez Oumar Niasse, 29 de ani, se numără printre exemplele negative. Atacantul celor de la Everton a fost prins de poliţişti sub acoperire în timp ce conducea o maşină în care se mai aflau alţi 3 prieteni de-ai săi, informează Daily Mail.

Totul s-a întâmplat în Manchester, la scurt timp după ce guvernul a decis impunerea carantinei sub supravegherea poliţiei în Marea Britanie.

Oumar Niasse a fost tras pe dreapta de poliţişti sub acoperire, care au descoperit că fotbalistul se afla în maşină cu alte trei persoane, un bărbat şi două femei, pe timpul carantinei impuse pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului. Mai mult decât atât, fotbalistul nici nu centura de siguranţă.

„Aţi întrecut orice limită! E o ruşine! Ca fotbalist în Premier League i-aţi expus pe toţi riscului. Ce faci? Este de-a dreptul jenant!”, i-a transmis unul dintre poliţişti lui Niasse, conform celor de la The Sun.

Oumar Niasse heading for Everton exit after being stopped by police – Mirror Online https://t.co/4KWUdIRomO — Steve Ellis (@SteveEl43720661) March 29, 2020

Clubul Everton a fost anunțat de urgență. „E șocant că Niasse este în continuare indiferent”

Presa din Marea Britanie a scris că agenţii sub acoperire au luat imediat legătura cu clubul Everton, pentru a-i informa pe cei de acolo despre cele întâmplate.

„E şocant că Niasse este în continuare indiferent. Nu avem voie să ne strângem mai mult de două persoane în public, dar toţi cei din maşină aveau senzaţia că pot face ce vor”, a spus un martor ocular, pentru The Sun.

Nu este prima dată când Oumar Niasse are probleme cu legea, mai scriu jurnaliştii englezi. În 2016, atacantul senegalez a fost reţinut pentru o agresiune raportată pe raza unei proprietăţi din Salford.

„Miercuri seara, în jurul orei 9.30 pm, ofiţeri sub acoperire au oprit un vehicul pentru un control de rutină. Şoferul nu purta centura de siguranţă şi a jignit agenţii”, a afirmat şeful poliţiei din Manchester, pentru The Sun.

Oumar Niasse s-a născut pe 18 aprilie 1990, la Ouakam (Senegal) și se află sub contract cu Everton din data de 1 februarie 2016. Clubul englez a plătit la vfremea respectivă aproximativ 13,5 milioane de lire sterline pentru aducerea sa în Premier League. Internaționalul senegalez a fost împrumutat apoi la Hull City și la Cardiff City. Aventura sa în Europa a început în 2012, când a ajuns în campionatul Norvegiei, la SK Brann Berger, sub formă de împrumut de la US Ouakam, formație din orașul natal. A mai jucat la Beledyespor (Turcia) și Lokomotiv Moscova (Rusia).