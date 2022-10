Șoc pe piața media! Televiziunea care vrea să-i fure pe Lidia Fecioru și Mihai Voropchievici de la Antena 3: ‘Avem propunerea’ EXCLUSIV

Lidia Fecioru susține că românii au o mare sete de cunoaștere, iar experiența sa de televiziune din ultima perioadă de timp i-a întărit această convingere interioară. Cea care în ultimii ani a făcut pereche bună cu numerologul Mihai Voropchievici la emisiunea „Adevăruri ascunse” de la Antena 3, a dezvăluit în exclusivitate pentru redacția playtech – impact.ro planurile sale de viitor.

Unde ar putea pleca Mihai Voropchievici și Lidia Fecioru

„Românii au mare sete de cunoaștere, vă spun cu multă sinceritate. Au tendința de a afla cât mai multe lucruri despre ei, de cele mai multe ori din categoria misticismului. De altfel, misticismul e și ceea ce îi atrage cel mai tare, după părerea mea”, afirmă Lidia Fecioru.

Ea adaugă că de multe ori a rămas uimită de această dorință de cunoaștere a românului, „care nu ezită de foarte multe ori să pună cât mai multe întrebări pe diverse teme, inclusiv despre o eventuală viață de dinainte”.

„Am încercat mereu să mă păstrez în limitele științei mele. Eu nu mă bag în foarte multe lucruri, în special în povestea asta cu misticismul. Nu-l cunosc, nu mă bag. Eu și colegul meu, Mihai Voropchievici, nu dăm în cărți, în bobi, în tarot și nu ghicim. Ceea ce spunem vine doar din lucrurile pe care le știm!”, a precizat ea pentru redacția playtech – impact.ro.

Pentru îndrăgitul bionergoterapeut, ultimele săptămâni, cele în care nu a mai apărut în mod constant la televizor, au fost ca „un concediu”.

„Ne-am întâlnit cu multă lume pe stradă sau am fost contact de diverse persoane care au dorit să afle ce se întâmplă cu emisiunea noastră comună pe viitor. Tot ce vă pot spune e că vom continua să colaborăm cu cei de la Antena 3, dar emisiunea se va muta pe Internet. În schimb, avem o propunere, în fază incipientă, ce-i drept, de la România TV. Nu avem pusă la punct o strategie cu cei de la România TV, așa că nu știm încă sigur care va fi viitorul nostru profesional. Dar, oricum va fi, ne vom face treaba la fel de bine ca și în cei șapte ani de când ne știți!”, a adăugat aceeași Lidia Fecioru.

„De acum am decis să mă concentrez mai mult și pe viața mea!”

Puțină lume știe, dar Lidia Fecioru are o licență în medicină, ea pregătindu-se în Basarabia pentru a deveni medic-criminalist înainte de 1989. A lucrat doar un an în acest domeniu, întrucât „a dorit să se orienteze spre lucruri care o pasionau la fel de puternic”.

„În 1988 am plecat la Moscova, unde am făcut Școala de Parapsihologie. Am stat doi ani acolo și am învățat o grămadă de lucruri”, indică cea care din 1992 s-a mutat în România.

La cei 60 de ani ai săi, Lidia Fecioru are doi băieți minunați, pe Andrei, 40 de ani, și pe Mihai, 37 de ani, trei nepoți, dar și două căsnicii, ambele eșuate.

„Atunci când mi-am ales partenerii de viață am luat în calcul doar practicile lumești, cele tradiționale. Cât de mult ține la tine, la familia ta. Apoi anii au trecut și când am ajuns la concluzia că nu mai este cazul să fac compromisuri, am spus stop”, mai spune aceeași Lidia Fecioru.

Ea spune că în prezent dorește să-și concentreze mai mult existența pe propria persoană: