Șoc la FCSB! Soția unui fotbalist a plătit un asasin: ”Voia să-l vadă mort, ca să-i ia banii!”

Soția unui fotbalist a plătit un milion de euro unui asasin pentru a-i ucide soțul. Câștigător al campionatului cu Galatasaray și Fenerbahce, fostul fundaș central a fost victima unui complot criminal.

Soția jucătorului dorit de FCSB Emre Asik, Yagmur Asik ar fi stat la baza acestui complot, ea ar fi ordonat uciderea soțului său și chiar a căutat un loc unde să poată fi îngropat.

Emre și Yagmur (27 de ani) trec printr-un complicat proces de divorț, însă acum despărțirea pare să fie cea mai mică problemă a fostului internațional, având în vedere pericolului la care a fost expus.

Yagmur nu a vrut să își ucidă soțul prin forțe proprii. Ea a încercat să convingă doi bărbați să-i omoare soțul. Prima persoană la care s-a gândit a fost nimeni altul decât amantul ei, Erdi Sungur, fost pușcăriaș în Turcia.

Inițial, Yagmur îl vedea pe Erdi Sungur omul potrivit să o ajute să scape de soțul său, căruia voia să-i moștenească averea . Amantul acesteia a povestit în fața anchetatorilor ce s-a întâmplat între el și soția lui Emre Asik și cum i-a cerut ea să-l omoare pe fostul elev a lui Mircea Lucescu.

”Da, am avut o aventură cu Yagmur. Tot timpul, gândul ei era la moștenirea averii lui Emre Asik, nici nu îi păsa de copiii lor. Ea voia să-l vadă pe Emre mort, ca să îi ia averea. Cu timpul, a început să menționeze în discuțiile noastre posibilitatea uciderii soțului său.

M-a întrebat dacă vreau să îl omor, însă eu am refuzat-o și i-am zis că n-am omorât niciodată pe cineva. Odată, m-a pus să cumpăr o bucată de carne și mi-a cerut să trag în ea. Eu am încercat, dar am închis ochii și am ratat. Mi-a reproșat că nu pot să o fac, a renunțat la idee și am plecat în Ilyas”, a mărturisit Erdi Sungur, potrivit publicației Sabah.