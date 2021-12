Soarta tulburătoare a fostului câștigător de la Românii au talent. Ce s-a întâmplat după ce a pierdut 120.000 de euro

Un fost câștigător de la emisiunea ‘Românii au talent’ nu a putut să se bucure mult de succesul său. Ce s-a întâmplat cu acesta după ce a pierdut 120.000 de euro? Românii care l-au susținut sunt șocați de cele petrecute.

Un fost câștigător al celebrului show de talente a reușit să trezească emoția tuturor celor din spatele micilor ecrane cu numărul său de dresaj. Românii l-au votat într-un număr foarte mare, motiv pentru care a și reușit să pună mâna pe marele premiu al emisiunii.

Bărbatul a dorit să-și continue munca alături de patrupezi și cu cei 120.000 de euro reveniți de pe urma proiectului de la Pro TV și-a deschis o școală de dresaj canin, dar nu a avut succes.

Acesta s-a întors la serviciul pe care l-a lăsat în urmă pentru a putea susține propria afacere care nu merge precum și-ar fi dorit, iar deseori participă la diverse concursuri speciale. Bruno a făcut investiții serioase în pasiunea sa, iar cu restul banilor a plătit mai multe deplasări în străinătate.

Acesta promovează în țară și departe de meleaguri “disc doggingul”, sport care presupune o colaborare între om și câine. Patrupedul este educat, nu dresat, ulterior comunică și decide singur când este momentul perfect pentru salt.

Fostul câștigător al emisiuneii ‘Românii au talent’ își antrenează câinii pe stadionul Petrolul din Târgoviște. Din păcate, el nu dispune de spațiul necesar și are parte de multe piedici în încercarea de a-și duce visul mai departe.

Majoritatea românilor care l-au votat au avut toată încrederea în planurile lui și în norocul său, dar se pare că soarta a ales altceva, iar proiectul televizat nu l-a propulsat în această sferă precum ar fi crezut mulți.

“Am luat o masina mai mare, special pentru ei, un van cu 7 locuri, am dat jos banchetele din spate ca sa aiba loc baietii iar fetele pe bancheta din fata. Le-am facut locuri speciale sa fie comod.

Merg sute si mii de kilometri, trebuie sa le faca placere, sa nu fie stresati, au geamuri ionizate sa nu bata soarele, cele din spate se deschid de la sofer, am si in spate aer conditionat sa nu le fie cald vara. Pana acuma m-am chinuit cu masina pe care am avut-o” a antrenorul, conform cancan.ro.