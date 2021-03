Smiley, uimit total la Românii au Talent de cea mai tânără concurentă: ‘M-a leșinat, e favorita mea’

„Eu nu am talent, am pasiune. Știu să recit peste 400 de poezii”, a început unul dintre cele mai înduioșătoare numere de la ”Românii au talent”, ediția 8, din seara de 1 martie. Anastasia Ursu i-a topit pe jurați. Iată în ce a constant spectacolul oferit de ea.

Anastasia Ursu s-a prezentat pe scena talentelor de la Pro TV cu un număr inedit. Fetița, în vârstă de patru ani, a spus poezii, menționând că pe canalul său de Youtube are înregistrate multe are momente de acest gen. Surprizele nu s-au încheiat aici, căci după ce a încheiat ultimul catren le-a arătat celor patru jurați cadourile pregătite cu sârg de ea. Anastasia a desenat pentru fiecare dintre ei câte un animăluț.

„Mamă, cât de mică ești”, a exclamat Pavel Bartoș.

„Sunt emoționată. Am patru ani și trei luni și vin din Chișinău”, a spus micuța.

„Tu îți dai seama că ești cel mai mic, cel mai tânăr concurent de la Românii au talent? M-a leșinat!”, a întrebat-o Smiley.

„Am venit cu poezii. Eu știu multe, dar pe canalul meu de Youtube am spus 800. Știu foarte multe. Nu aveam nici un an când am început să zic poezii. Aceasta este pasiunea mea”, a răspuns fetița, întrebată de Alexandra Dinu de când spune poezii.