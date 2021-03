Smiley și Gina Pistol au stabilit numele fetiței. Surpriză uriașă a noilor părinți

Smiley și Gina Pistol au dezvăluit în sfârșit numele micuței lor. Cele două vedete au evitat până acum să publice numele fetiței, dar iată că acum a venit și marele moment. Cum o va chema pe fata prezentatorilor de televiziune?

Cunoscutele vedete au ținut secretă relația lor foarte frumoasă, iar după ce au dezvăluit că se iubesc deja de o bună vreme nu a mai trecut mult timp până să vină cu marele anunț – Gina purta în pântece primul copil al cuplului.

Pe tot parcursul sarcinii moderatoarea de la „Chefi la cuțite” a fost foarte activă pe rețelele de socializare și nici nu a lipsit de la filmările pentru noul sezon al emisiunii pentru gătit. Iată că ziua cea mare a venit, iar proaspeții părinți au experimentat primul fior al întâlnirii cu cea mai importantă ființă, fiica lor.

Aceștia și-au dorit enorm de mult un copil și în sfârșit visul cel mare s-a îndeplinit, iar acum se bucură de fiecare moment. Mulți s-au întrebat cum o să o cheme pe fetiță, așa că așteptarea a luat final după ce cântărețul a fost nevoit să o înregistreze pe aceasta. Copilul cuplului a primit numele de Josephine Ana Maria.

Cunoscutul prezentator de la „Românii au talent” și-a făcut apariția într-o intervenție telefonică în emisiunea lui Măruță inițial unde s-a arătat foarte fericit. Acesta abia își putea ține în frâu emoțiile în timp ce vorbea despre cel mai important om din viața sa. Moderatorul a observat cum viața artistului s-a schimbat, acum filmând printre suzete, biberoane, pernuțe pentru mămica Gina, dar și alte obiecte necesare bebelușului în primele luni de viață.

„Suntem bine, sănătoși, acasă, iar asta e minunat. Vă transmitem toată iubirea noastră. Hello. Salutare, tuturor. Vă pupăm cu drag. Aflați despre noi că suntem bine, în special Gina. Fetița noastră este foarte bine, am trecut cu bine peste prima noapte acasă. Am ajuns cu bine acasă, le mulțumim tutoror celor care ne-au trimis mesaje, urări, sfaturi și energie pozitivă. Cea mai frumoasă surpriză și cel mai frumos cadou a fost din partea fiicei noastre, care este sănătoasă și este minunată. Abia așteptăm să se facă mare, să-i povestim cât de multe mesaje a primit și cât de mult s-au bucurat oamenii pentru nașterea ei”

Smiley (Sursa: facebook.com)