Smiley, mesaj emoționant în ziua în care Josephine împlinește un an: ‘Azi nu e ziua bărbatului’

Smiley vine cu un mesaj pentru toți cei care îl urmăresc în mediul online. Celebrul cântăreț a postat câteva cuvinte speciale în ziua în care fetița sa a împlinit un an. Vedeta a reușit să îi emoționeze pe internauți cu câteva cuvinte deosebite pentru fiica lui. ,,Dar pentru mine 9 martie nu e ziua barbatului”, a subliniat prezentatorul de la emisiunea ,Românii au talent’.

Smiley și Gina Pistol sunt extrem de emoționați. Fiica lor a împlinit 1 an, iar azi își sărbătorește prima zi de naștere cu toți cei dragi alături. Cel mai probabil părinții ei nu au ratat așa o ocazie importantă și au strâns oamenii apropiați alături pentru a o celebra pe fiica lor.

De asemenea, bucuria este peste tot în România astăzi pentru că se sărbătorește ziua bărbatului. Cu toate astea, fostul jurat de la ,Românii au talent’ a subliniat că azi nu se bucură de acest prilej, ci pentru faptul că minunea sa împlinește primul anișor.

Cântărețul a precizat că Josephine le-a făcut viața mai bună lui și Ginei Pistol și i-a mulțumit pentru că totul se vede mult mai colorat de la venirea sa pe lume.

,,Nu stiu despre alții,dar pentru mine 9 martie nu e ziua bărbatului! Josephine împlinește azi 1 an! 1 an de iubire pură, 1 an de când ne-ai făcut pe mine și pe @ginapistol părinți, 1 an de când zâmbim, ne emoționăm și ne bucurăm în fiecare zi, 1 an de când viața noastră e mult mai frumoasă pentru că o privim prin ochii tăi! La mulți ani, Josephine!”, a fost mesajul de pe Facebook al solistului pentru micuța lui.