Smiley a oprit o concurentă în timpul discursului: ‘Doamnă, sunteți ok?’. Ce s-a întâmplat, de fapt

Emisiunea preferată a românilor revine cu o nouă ediție plină de emoții uriașe pentru cei care pășesc pe marea scenă. Iată că suspansul a cuprins o concurentă chiar în timp ce se pregătea să le spună juraților și telespectatorii povestea din spatele pasiunii sale. Smiley a fost cel care a oprit-o. Ce s-a întâmplat în timpul discursului?

„De când așteptam să prind niște învățătoare să le iau la întrebări. Aveți patru de DA!„, a spus Florin Călinescu, extrem de răbdător în dialogul cu doamnele profesoare și foarte încântat de povestea descoperită în spatele ansamblului.

„Stați așa! Mă scuzați! Sunteți ok? Am văzut că respirați foarte greu. S-a întâmplat ceva? Cred că nu puteți respira”, a spus Smiley, îngrijorat de emoțiile din platou care le-au cuprins pe toate dansatoarele din momentul în care s-a adus aminte de cel care le-a făcut să se îndrăgostească de dansul tradițional.

„Sunt bine, totul e de la emoții. Vă spun imediat ce s-a întâmplat. Domnul profesor care ne-a îmbolnăvit de această „patimă” a jocului popular a decedat anul trecut, iar noi în ajun de Crăciun nu am petrecut, ci l-am condus pe acesta pe ultimul drum”, a declarat cea care a rămas acum la conducerea grupului.

„De obicei la numerele astea eu cu Pavel dansăm în culise alături de ansamblu, dar de data asta m-am bucurat să văd totul din față. Acum sunt și eu pus în situația de a pune notă profesorilor și învățătorilor”, a mărturisit iubitul Ginei Pistol. Numărul a fost preferat de jurații care le-au oferit profesoarelor ocazia de a trece în etapa următoare.

„Pentru mine a fost dificil pentru că a trebuit să îi ţin locul lui Andi. Pentru aproape jumătate de emisiune. A fost greu. După 10 sezoane în care am fost în culise şi am ţinut cu fiecare concurent în parte şi am ovaţionat pentru fiecare, cumva am fost pus într-o situaţie în care a trebuit să aleg unul dintre ei…Au fost oameni care nu s-au descurcat bine pe scenă şi a trebuit să spun şi nu, să dau şi X. La câţi oameni am văzut şi la câţi oameni am cunoscut pe scenă aici, ştiu să povestesc şi să judec un număr, să îmi dau seama dacă e bun sau nu e bun. Dar am fost pus în situaţia de a decide dacă e bun sau nu e bun”

Smiley (Sursa: protv.ro)