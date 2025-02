Smart Soft Power, de 14 ani expertul în soluții IT personalizate, pentru transformarea digitală a companiilor (P)

Smart Soft Power este o companie 100% românească, înființată în urmă cu 14 ani, care oferă soluții IT personalizate, adaptate nevoilor specifice ale clienților din diverse industrii. Smart Soft Power își propune să aducă tehnologia și inovația în prim-planul dezvoltării afacerilor, susținând astfel creșterea eficientă a clienților săi.

Cu o echipă de peste 120 de specialiști, Smart Soft Power poate să opereze și să ofere suport tehnic 24/7, 365 de zile pe an. Compania are în portofoliu clienți importanți, în special din industria de retail, logistică și on-line, pentru care a gestionat cu succes peste 300 de proiecte, câteva exemple fiind în zona de integrare a soluțiilor RPA (Robotic Process Automation) în daily-business-ul companiilor, de dezvoltare de aplicații mobile native sau cross-platform, respectiv de implementare a aplicațiilor de asset-management. Soluțiile oferite de Smart Soft Power sunt concepute pentru a optimiza performanța infrastructurilor IT ale companiilor, asigurând totodată securitatea datelor și funcționarea optimă a sistemelor.

Smart Soft Power este un partener de încredere în transformarea digitală a afacerilor din România, avand colaborări și parteneriate de succes cu companii de prestigiu, precum BitDefender, Dell, Microsoft, Honeywell, Zebra sau Fujitsu. Smart Soft Power este capabilă să gestioneze atât nevoile complexe ale organizațiilor mari, cât și cerințele personalizate ale afacerilor mai mici.

„Investiția în inovație este cheia succesului în orice afacere. Oferim soluții personalizate fiecărui client, în funcție de nevoile și obiectivele acestuia, recomandând soluții IT adaptabile și eficiente, care să contribuie la creșterea performanței și a competitivității pe piață”, a declarat Cristian Anghel, CEO Smart Soft Power.

Cristian Anghel, cu o experiență de 23 de ani în IT și Comunicații, este și profesor universitar și face parte din Departamentul de Telecomunicații al Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, având titlul de Doctor.

Smart Soft Power oferă o gamă larga de servicii IT, printre care:

Consultanță IT – transformarea tehnologică a companiilor prin dezvoltarea și implementarea unor soluții adaptate nevoilor specifice. Echipa Smart Soft Power este formată din specialiști certificați în Project Management și cele mai noi și moderne metodologii de optimizare.

Suport IT Remote/OnSite – servicii de suport tehnic cu acoperire națională, 24/7, oferind diagnosticare, depanare și mentenanță atât remote, cât și onsite. Acest serviciu este esențial pentru companiile care au nevoie de asistență rapidă și eficientă în rezolvarea problemelor tehnice. De asemenea, compania oferă mentenanță și conectarea echipamentelor fiscale la ANAF, ceea ce garantează conformitatea și funcționarea optimă a sistemelor IT.

Infrastructură IT și servicii de cloud – proiectare, instalare și întreținere a infrastructurii hardware și software necesare pentru operarea eficientă a afacerilor. Smart Soft Power dezvoltă și implementează infrastructuri IT complete, inclusiv soluții hardware și software, servicii de cloud privat și management al rețelelor. Smart Soft Power gestionează proiecte mari, cum ar fi unul dintre cele mai extinse sisteme de rețea din Europa de Est, utilizând tehnologia Cisco–Meraki, prin care administrează peste 900 de locații și 1.000 de echipamente la nivelul întregii țări.

Business Intelligence și Data Analytics – servicii de analiză a datelor prin soluții de Business Intelligence (BI) și Data Analytics, utilizând tehnologii avansate precum Tableau și PowerBI. Aceste servicii permit companiilor să transforme datele brute în informații valoroase pentru luarea deciziilor strategice.