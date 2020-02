Situație șocantă într-o comună din Cluj: ce au mâncat vietnamezii care muncesc în regiune

Localnicii unei comune din Cluj se confruntă cu o situație fără precedent, după ce au început să lucreze în regiune mai mulți vietnamezi.

La o fermă de pui din Gilău, lucrează mai mulți angajați vietnamezi. Mai mulți localnici sunt îngrijorați că aceștia ar fi mâncat câinii din localitate și există câteva indicii în acest sens, deși dovezile nu sunt incontestabile.

Un localnic din Gilău, județul Cluj, a făcut plângere la poliție împotriva vietnamezilor din localitatea sa. El a reclamat faptul că iar fi furat câinele pe care l-ar fi mâncat. În contextul în care dulăul cu pricina a fost ținut în lanț în cea mai mare parte a timpului, este clar că nu a evadat, ci a fost furat.

Agenții de poliție din comună au găsit în frigiderul asiaticilor resturile unui animal pe care le-au trimis specialiștilor veterinari, pentru a stabili ce tip de carne este. După această întâmplare șocantă, localnicii au conștientizat că, în ultima vreme, mai mulți câini au dispărut din comună, iar cazurile ar putea fi conectate de vietnamezi.

Întregul ciclu de evenimente a fost declanșat de către paznicul castelului Banfy din Gilău. El locuiește peste drum de căminul vietnamezilor și este cel care nu și-a mai găsit câinele în curte, deși îl ținea legat în lanț. După ce a încercat să facă o analiză rapidă a întregului set de circumstanțe, a chemat poliția.

„Au atacat câinele, nu știu, i-au dat cu spray, sau l-au lovit în cap… că era foarte rău. Și după am văzut că era dezlegat din legătoare și pata de sânge acolo, am mers pe urme. În câteva locuri l-a lăsat jos că era greu, a fost foarte gras câinele. Și am mers direct până la o hală, acolo unde stau vietnamezii ăștia.”, a relatat Cristian Pleja, proprietarul câinelui.

La adresa vietnamezilor s-a deschis deja dosar penal, deși se lucrează la obținerea tuturor probelor. „Imediat după sesizare, polițiștii s-au deplasat la fața locului. În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și uciderea animalelor fără drept, cu intenție. Se lucrează la administrarea probatoriului”, a adăugat Carmen Pompaș de la IPJ Cluj.

Următorul pas este obținerea rezultatelor de la analiza de laborator cărnii din frigiderul vietnamezilor. Proprietarii fermei la care sunt angajați nu au vrut să comenteze situația, iar muncitorilor li s-a interzis să iasă din clădire pentru a da declarații.