Gigi Becali, trimis din nou în judecată. Care sunt acuzațiile care i se aduc patronului FCSB și cum poate ajunge trei ani la închisoare

Gigi Becali are din nou probleme mari cu legea. Procurorii i-au deschis pe 3 ianuarie 2023 un dosar penal pentru că a votat la Referendumul din anul 2018, deși nu avea acest drept. Patronul FCSB spunea în momentul respectiv că nici „o mie de avocați” nu-l pot determina să nu se prezinte la acest referendum.

Gigi Becali are din nou dosar penal. De data aceasta este acuzat de „fraudă la vot”. Procurorii au terminat ancheta, iar pe data de 3 ianuarie 2023 a fost deschis dosarul, la Judecătoria Buftea, pe numele omului de afaceri. Patronul FCSB este acuzat că a votat în anul 2018 la „Referendumul pentru redefinirea familiei în Constituție”, fără să aibă acest drept.

Gândul susține că acest dosar va intra în camera preliminară, iar Becali va fi judecat pentru „fraudă la vot (art. 387 noul Cod Penal) alin. 1 lit. a cu aplicare art. 41 alin. 1 Cod penal”.

Gigi Becali a fost condamnat de două ori la închisoare, iar instanța a decis, ca pedeapsă complementară, că îi este interzis dreptul de a alege și de a fi ales „pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale”. Anchetatorii consideră acum și că a comis fapta în stare de recidivă (articolul 41, alineatul 1) „cu intenție sau cu intenție depășită”, pentru care legea prevede închisoare de un an sau mai mare. Pentru „fraudă la vot”, pedeapsa maximă este de trei ani.

Discuția despre acest vot a apărut în spațiul public și în anul 2018, la doar câteva zile după referendum. Gigi Becali era convins că are dreptate și că nu i se poate imputa nimic.

„Păi știu, pentru că am inteligență! Păi, mie, dacă-mi spun 1.000 de avocați că nu am voie, eu știu că am voie, pentru că inteligența mea și bunul meu simț, și legea firii spun că am voie să votez la referendum pentru mii de ani”, declara George Becali, în 2018, pentru România TV.