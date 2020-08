Situație revoltătoare! Ce a pățit o româncă, după ce și-a făcut testul COVID-19 la Regina Maria

La o lună după ce echipa CFR Cluj a anunțat că va da în judecată spitalul privat Regina Maria, după ce 16 angajați au fost testați pozitiv cu coronavirus, chiar dacă nu aveau virusul, a mai ieșit la iveală încă un caz eronat.

Ce a pățit o româncă după ce și-a făcut testul covid la Regina Maria

Astfel, în urmă cu câteva zile, o tânără a mers la spital pentru a-și face un test Covid-19, necesar pentru a trece vama la greci. După efectuarea testului, cadrele medicale de la Regina Maria au asigurat că rezultatul va fi gata până ce ea va ajunge la granița cu Grecia. Doar că acest lucru nu s-a mai întâmplat:

“Am dat telefoane peste telefoane, le-am spus că termenul transmis de ei pentru prelucrarea testelor a expirat și că mi-au promis că voi avea testul în timp util. În cele din urmă, după câteva zeci de minute de așteptare, mi l-au trimis”, și-a început tânăra relatarea.

Ceea ce a urmat este desprins, parcă, din filmele de groază. La citirea mailului, aceasta a constatat că testul de Covid este pozitiv.

Rezolvarea a venit de la greci

Au urmat apoi câteva minute de șoc, mai ales că femeia nu avea nici cel mai mic simptom, lucrase de acasă, intrase în contact și cu puține persoane și se protejase extrem de mult. Dar rezolvarea a venit de la polițiștii de frontieră greci:

“M-au văzut că plâng și au făcut tot posibilul să mă liniștească. Mi-au propus să fac un alt test la ei, contra cost. Am acceptat, mi s-au prelevat probe de un medic, apoi am așteptat la vamă, iar rezultatul a fost negativ. Mi s-a explicat că testele sunt extrem de bune, că nu se îndoiesc de rezultatul lor, așa că mi-au permis să intru în Grecia. La Atena am repetat testul, de data aceasta am făcut PCR, iar rezultatul a fost tot negativ”, și-a continuat tânăra mărturisirea.

Acum, aceasta este hotărâtă ca la întoarcerea din vacanță să depună plângere la poliție împotriva clinicii cu pricina:

“Nu voi lăsa lucrurile așa, pentru că am tras o sperietură zdravănă. Nu vreau să treacă și alte persoane prin ceea ce am trecut eu. Am plătit acel test, iar pe deasupra vorbim despre sănătatea unui om. Nu ne putem juca în felul acesta cu rezultatele. Am cerut explicații pentru rezultatul eronat, însă nimeni nu m-a băgat în seamă până acum”, a mai declarat femeia, pentru Impact.ro.

La cererea unui punct de vedere oficial al clinicii private Regina Maria, până la ora publicării articolului nu s-a primit niciun răspuns.