Situație halucinantă în Iași. Bărbat în stare gravă, trimis acasă de medici după ce s-a infectat cu Covid-19: „Nu a venit nimeni la el”

Neregulile din spital nu încetează să ne șocheze, iar din păcate, nimeni nu reușește să pună stop acestor situații revoltătoare. Așa se face că un bărbat de 62 de ani, din Iași, a fost trimis acasă din spital după ce a ieșit pozitiv la testul Covid-19. Bărbatul suferea de cangrenă la ambele picioare, iar starea sa de sănătate era un precară. Cel care a descoperit cazul bărbatului a fost un preot din Moșna, care a mers de Bobotează din casă în casă.

Printre victimele nevinovate ale unui sistem medical compromis se află vârstnicii, adesea neputincioși, bolnavi și fără puteri. Astfel se face, că după o viață în care au contribuit la sistemul de sănătate, ajunși în nevoie, acesta le întoarce spatele, lăsându-i să se chinuie în cele mai grele condiții.

Acesta este și cazul unui bărbat din Iași, care deși suferea de cangrenă a fos trimis acasă de medici după ce s-a infectat de Covid-19. Potrivit rudelor, bolnavul a fost trimis să stea în carantină 14 zile, iar ulterior să revină pentru a-i amputa picioarele din cauza afecțiunii de care suferea.

Aceasta a fost anunțată de situația unchiului său de către preotul din sat, care l-a găsit pe bărbat într-o stare foarte proastă, cu picioarele degerate, în casa lui sărăcăcioasă.

A doua zi după aflarea veștii, nepoata bărbatului a ajuns la unchiul său, pe care l-a găsit cu picioarele degerate, situație extrem de delicată în care nu ar mai fi supraviețuit pentru mult timp.

”Luni seara am fost informați să mergem pentru că el este cu picioarele degerate. Nu am ajuns luni seara, marți dimineața am fost acolo, am chemat ambulanța, a venit, l-a luat, am lăsat un număr de contact pentru că el are pierderi de memorie în urma unui accident vascular”, a povestit femeia, potrivit Antena3.