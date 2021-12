Situație critică la Băile Tușnad. Stațiunea a rămas fără apă, iar hotelierii vor fi nevoiți să trimită turiștii acasă

Situația gravă la Băile Tușnad, după ce orașul a rămas fără apă din cauza țevilor învechite. Potrivit primarului, stațiunea are o problemă cu furnizarea apei, iar conducta se sparge des, deoarece lucrarea făcută în trecut nu a respectat proiectul inițial.

Proiectul realizat în urmă cu șapte ani nu a respectat proiectul inițial, iar conducta se sparge în mod frecvent. Edilul spune că situația este critică, deoarece la fiecare două săptămâni există câte o spărtură, iar cetățenii nu au apă cinci zile, iar o săptămână durează până se încarc bazinele. Primarul are în plan un nou proiect care ar trebui să rezolve problema.

Din păcate nu s-a respectat proiectul vechi. E un proiect de şapte-opt ani, adică nu e ţeavă din ani ’70. Nu s-a respectatt proiectul, din cauza asta am ajuns unde suntem acum. Noi am făcut un memoriu şi o cerere către CNI, în luna februarie a acestui an, în august am depus documentaţia la CNI, săptămâna trecută am fost la Ministerul Dezvoltării, normal, trebuie să mai aducem două avize şi o expertiză nouă şi conform, dacă depunem actele astea ar trebui să fim pe linia dreaptă, asta însemnând o conductă de 18 km cu bazine noi, a declarat primarul Butyka Zsolt, marţi, în exclusivitate la Antena 3.