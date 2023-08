Situația incredibilă în care se află naționala de fotbal a unei țări din Europa. De ce vor fi obligați jucătorii să cânte o variantă modificată a imnului

O federație de fotbal din Europa, chiar cea în care se află Parlamentul European, Consiliul European și Consiliul UE, a luat o decizie surpriză. Oficialii forului belgian au anunțat că la meciurile echipei naționalei de fotbal, imnul va avea o variantă în trei limbi. Soluția va implementată de la prima partidă oficială de pe propriul teren.

Kevin de Bruyne și Romelu Lukaku vor cânta imnul Belgiei în trei limbi

Federația de Fotbal din Belgia a anunțat o decizie care a surprins lumea fotbalului. La meciurile naționalei de seniori, imnul țării va avea o versiune în trei limbi, anunță jurnaliștii de la Le Figaro. Această hotărâre va intra în vigoare încă de luna viitoare, pe 12 septembrie fiind programat la Bruxelles duelul cu Estonia, din preliminariile Campionatului European de Fotbal.

Imnul are deja „aprobată” noua versiune, cu versuri în franceză, olandeză şi germană. Oficialii au explicat de ce au ales această variantă: imnul național este tot mai puțin cunoscut de populație. Și în acest mod, specialiștii sunt convinși că lucrurile se vor îmbunătăți în scurt timp.

„Cunoaşterea imnului naţional belgian este în stagnare, atât la jucători, cât şi la suporteri. Federaţia doreşte să remedieze acest lucru prin relansarea Brabançonne (…) pe care toată lumea îl va cânta de acum înainte în trei limbi naţionale”, a explicat RBFA într-un comunicat, adăugând că versurile vor fi redate pe ecranele stadionului.

Și oficialii federației au încercat să explice foarte bine de ce această decizie este de bun augur.

„Noul imn simbolizează fraternitatea care există între suporteri. Aceştia susţin deja echipa ca o singură persoană, iar de acum înainte vor cânta şi ei pe o singură voce”, a precizat Michaël Schockaert, director de marketing al RBFA.

Belgia este o țară unde sunt foarte des conflicte între flamanzi şi francofoni, în special pe probleme de lingvistică, iar ultimele sondaje arată că aproape 45% dintre intențiile de vot sunt în favoarea partidelor naționaliste și independente flamande (Vlaams Belang și NVa) înaintea viitoarelor alegeri legislative programate pentru noiembrie 2023. Țara are trei limbi oficiale: olandeza (vorbită de aproximativ 60% din populaţie), franceza (40%) şi germana (mai puţin de 1%).

Versurile imnului Belgiei, varianta în trei limbi:

O dierbaar België, o heilig land der vaad’ren

Onze ziel en ons hart zijn u gewijd

Aanvaard ons kracht en het bloed van onze adren

Wees ons doel in arbeid en in strijd.

Tu vivras toujours grande et belle

Et ton invincible unité

Aura pour devise immortelle

Le Roi, la Loi, la Liberté !

Gesetz und König und die Freiheit hoch!

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht!