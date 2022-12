Jucătorii naționalei Belgiei, în lacrimi, după ce au ratat calificarea. Croația și Maroc, formațiile din Grupa F care vor juca în „optimile” Campionatului Mondial de Fotbal – FOTO

Campionatul Mondial de Fotbal a înregistrat o nouă surpriză. Belgia a pierdut calificarea în optimi, după ce a terminat la egalitate, 0-0, ultima partidă. Croația și Maroc sunt echipele care merg mai departe din grupa F.

Belgia a spus „adio” Campionatului Mondial de Fotbal. „Diavolii Roșii” aveau nevoie de o victorie, în duelul cu Croația, ca să obțină calificarea, dar au terminat la egalitate, 0-0, ultima întâlnire din Grupa F. Jucătorii lui Roberto Martinez au început să plângă pe teren la finalul partidei, conștienți că au dat cu piciorul unei calificări din cauza prestației din duelul cu Maroc, pe care l-au pierdut cu 2-0. În cealaltă partidă a grupei, Maroc a învins, previzibil, Canada, cu 2-1 și a terminat pe primul loc.

Moroccan football is flying high tonight! 🤩🇲🇦 #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/PVp6pAA4gA

Belgia – Croația 0-0

Croația: Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa – Brozovic – Modric, Kovacic – Kramaric, Livaja, Perisic

Rezerve: Barisic, Budimir, Erlic, Grbic, Ivusic, Jakic, Majer, Orsic, Pasalic, Petkovic, Stanisic, Sucic, Sutalo, Vida, Vlasic

Selecționer: Zlato Dalic

Belgia: Courtois – Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen – Meunier, Witsel, De Bruyne, Castagne – Trossard, Mertens, Carrasco

Rezerve: Batshuayi, Casteels, Debast, De Ketelaere, Doku, Faes, E. Hazard, T. Hazard, Lukaku, Mignolet, Openda, Theate, Tielemans, Vanaken

Selecționer: Roberto Martinez

Croatia secure their place in the knockouts 🇭🇷@adidasfootball | #FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 1, 2022