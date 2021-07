Tudor Sișu a avut, de-a lungul anilor, mai multe probleme cu autoritățile. Acesta a petrecut mult timp în spatele gratiilor, dar, spre surprinderea persoanelor ce îl urmăresc de mult timp, la un moment dat el și-a dorit să meargă în respectivul loc.

Membrul la Familia a ajuns la închisoare în 2003, pentru prima oară. Acesta a fost arestat după ce polițiștii din i-au percheziționat apartamentul după ce au prins doi traficanți de stupefiante din Târgoviște. El a ieșit din spatele gratiilor în octombrie 2005.

Din păcate, Tudor Sișu ajungea, din nou, la închisoare în 2006. Acesta era arestat alături de mai multe persoane după ce procurorii de la DIICOT au susținut că a fost distribuită heroină în București de mai mulți oameni ce făceau parte din grupare.

„Am fost de trei ori la închisoare. Eu am fost mai liber la închisoare decât în afară de multe ori. A fost un moment când eu mi-am dorit să merg la închisoare. A treia oară însă a fost o chestie veche, pe care nu am putut s-o evit.”, a spus acesta la emisiunea În oglindă.