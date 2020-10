Singurul om care îl apără pe Mirel Rădoi: ”Are tot ce trebuie. Jucătorii au fost fricoși”

Cu un start bun de mandat, egal cu Irlanda de Nord și victorie în Austria, Mirel Rădoi a ajuns repede ținta criticilor. Primele sale eșecuri, cu Islanda, Norvegia și Austria, au dat apă la moară pentru foarte mulți contestatari. S-a vorbit deja despre numirea unui alt selecționer, cu Dan Petrescu și Gheorghe Hagi printre numele cele mai vehiculate. Flavius Stoican, fost antrenor la Dinamo, actualmente la Viitorul Târgu Jiu, este convins că Rădoi ar merita să continue.

„Rădoi trebuie să meargă mai departe. De ce nu? Știe fotbal, este făcut pentru această meserie. Are CV bun ca fotbalist, îl duce mintea, este un om inteligent și vede fotbal. Are nevoie de timp, la echipa națională este altceva. Sigur, are și el dezamăgirile lui, momente în care nu mai are entuziasm, dar trebuie ca și jucătorii să aibă personalitate și să pună în valoare calitățile pe care le au.