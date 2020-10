Singurul județ din România care ține pandemia sub control: „Am luat măsuri și am verificat foarte serios“

Un județ din România a avut ieri 0,67 incidența cumulată la nivel județean în ultimele 14 zile, raportate la 1,000 de locuitori, fiind cea mai mică din țară. Pe de altă parte Capitala a acut coeficientul infectărilor de 3,19, peste pragul critic.

Dorită cetățenilor care au purtat masca de protecție în toate spațiile publice și au respectat măsurile de restricție pe toată perioada verii, Argeșul are o scădere incredibilă a numărului de cazuri de COVID-19. Deși, la începutul verii această zonă era foarte afectată de numărul mare de infectări, susține prefectul județului Argeș, Emanuel Soare.

”Argeșul este un județ mare, puternic industrializat, este cel mai tranzitat județ, avem platforme industriale unde se face naveta. Am avut multe explicații pentru numărul mare de cazuri. Pe la mijlocul lui iulie am avut primele zile cu 100 de cazuri. Din momentul acela noi am impus progresiv o serie de măsuri restrictive, unice pe ţară“, a explicat Emanuel Soare pentru Ziarul Financiar.