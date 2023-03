Singura literă care nu apare în Tabelul Periodic. Sigur nu ai observat

Puțini oameni au observat acest lucru. Știi care este singura literă care nu apare în Tabelul Periodic? Există o anumită literă care nu apare deloc în tabelul periodic al elementelor, în timp ce alta a fost folosită doar ca înlocuitor.

Ce este tabelul periodic al elementelor

Tabelul periodic al elementelor este o formă de organizare grafică a elementelor chimice, care le dispune într-o ordine crescătoare a numărului atomic (numărul de protoni din nucleul atomic al unui element).

Elementele cu proprietăți asemănătoare sunt dispuse în aceeași coloană verticală (numită grupă), în timp ce elementele cu proprietăți chimice asemănătoare sunt dispuse orizontal în aceeași perioadă.

În tabelul periodic, elementele sunt reprezentate prin simboluri chimice, care sunt de obicei formate din prima literă sau primele două litere ale numelui lor. De exemplu, simbolul pentru hidrogen este „H”, simbolul pentru carbon este „C”, iar simbolul pentru oxigen este “O”.

Tabelul periodic este util pentru a înțelege proprietățile și comportamentul elementelor chimice. Aceste proprietăți pot fi legate de poziția lor în tabel.

De exemplu, elementele din aceeași grupă au aceleași proprietăți electronice de valență, ceea ce le face să aibă proprietăți chimice similare. De asemenea, acestea sunt dispuse în ordinea creșterii numărului atomic, ceea ce înseamnă că proprietățile lor se schimbă treptat pe măsură ce numărul atomic crește.

Tabelul periodic este util și în chimie pentru a calcula masele atomice și masele moleculare ale compușilor chimici.

De asemenea, poate fi folosit pentru a prezice reacțiile chimice între elemente sau între elemente și compuși chimici.

În general, tabelul periodic al elementelor este un instrument important pentru înțelegerea chimiei și a lumii înconjurătoare

Singura literă care nu apare în Tabelul Periodic

Litera „J” este singura care nu se găsește în tabelul periodic.

În unele țări (de exemplu, Norvegia, Polonia, Suedia, Serbia, Croația), elementul iod este cunoscut sub numele de jod. Cu toate acestea, în tabelul periodic se folosește în continuare simbolul IUPAC pentru acest element.

Nu există un motiv anume, deoarece niciun element nu are un nume care să înceapă cu J, altfel am avea simboluri care încep cu J. Nu există elemente ale căror nume sau simboluri să înceapă cu literele J și Q. Există un singur element al cărui nume sau simbol începe cu U,V,X,W. Numele sau simbolurile a 2 elemente încep fiecare cu litera K,Y,Z.

Despre elementul Ununtrium

S-a speculat că elementul 113 (ununtrium), recent descoperit, ar putea primi un nume permanent care să înceapă cu un J și simbolul elementului J. Elementul 113 a fost descoperit de echipa de colaborare RIKEN din Japonia. Cu toate acestea, cercetătorii au optat pentru denumirea elementului nihonium, bazată pe numele japonez al țării lor, Nihon koku.

Litera Q

Litera „Q” nu apare în niciun nume oficial de element. Denumirile temporare ale elementelor, cum ar fi ununquadium, conțin această literă. Cu toate acestea, niciun nume de element nu începe cu Q și niciun nume oficial de element nu conține această literă.

Odată ce ultimele patru elemente din tabelul periodic actual vor primi nume oficiale, nu va mai exista niciun Q în tabelul periodic. Tabelul periodic extins, care include elementele super grele nedescoperite (numere atomice mai mari de 118), va conține în continuare litera Q în denumirile temporare ale elementelor.

Ce este numărul atomic Z

Numărul atomic (Z) al unui element este numărul de protoni din nucleul fiecărui atom al acelui element. Numărul de electroni este egal cu numărul de protoni dintr-un atom al unui element.

De ce numărul atomic este notat cu Z? Simbolul numărului atomic, Z, vine de la „Zahl”, care înseamnă număr german. Simbolul Z desemna locul unui element în tabelul periodic înainte de 1915.

Care este cel mai rar element cunoscut?

Astatina (At) poate fi cel mai rar element natural din scoarța terestră, dar este membru al familiei halogenilor [fluor (F), clor (Cl), brom (Br), iod (I) și astatină (At)] și se presupune că are caracteristici similare cu alte elemente din grupa 17

Curiozități despre tabelul periodic al elementelor: