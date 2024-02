Singura insulă locuită din România. Este un loc rupt din poveşti, sigur nu ştiai de el

Locurile unice, regăsite pe teritoriul României, au fost și sunt potențiale atracții turistice. Este și cazul de față. Vorbim, așadar, de singura insulă locuită din România, un loc rupt din poveşti, de care sigur nu ştiai. Citește mai departe și află despre ce insulă este vorba.

Care este singura insulă locuită din România

România, așa cum am mai spus, are locuri unice, spectaculoase, și extrem de puțin cunoscute de turistul român, precum și de cei din afara României. Printre acestea se numără și singura insulă locuită din România, un loc unde, de fapt, există o Mânăstire extrem de veche. Este vorba de insula Ostrov, situată pe râul Olt, care are și o legendă ce datează din jurul anului 1200.

Conform acesteia, un țăran ajuns pe insulă, în timpul unei furtuni, s-ar fi rugat la Dumnezeu Să-l ajute să scape cu bine, promițând că va face aici un lăcaș de cult dacă va scăpa cu viață, ceea ce ș-ar fi și întâmplat. Așa că, țăranul avea să construiască aici o biserică din bârne.

Ulterior, mai spune legenda, Radu cel Mare și, mai apoi Neagoe Basarab, restaurează lăcașul de cult, devenind ulterior prima Mânăstire de Maici din România, sau Mânăstirea Ostrov, construită cu mult înaintea celebrei Mânăstiri de Maici de la Cozia.

Insula Ostrov, un loc rupt din poveşti

Dacă te-am făcut curios, îți mai putem spune că Insula Ostrov, singura insulă locuită din România, este situată pe drumul care duce de la Râmnicu Vâlcea la Sibiu, mai exact în localitatea Călimănești.

Cunoscută și sub denumriea de insula cu minuni, singura insulă locuită din România găzduiește aici, în interiorul mânăstirii, și o icoană făcătoare de minuni.

Accesul către insulă se face pe un pod dinspre Călimănești, iar urmele trecutului se văd și astăzi aici. Biserica datează din secolele al XIV-lea și al XV-lea, având hramul Nașterea Domnului. Dar, așa cum spun localnicii, insula nu a fost ferită de pericole, printre acestea și cel din anul 1980, când Ceaușescu dădea ordin să se construiască barajele hidroelectrice de pe râul Olt. La acel moment, spun localnici, ca urmare a demarării acestor lucrări, insula era să fie înghițiță de apele râului.

Elena Ceaușescu vroia ca singura insulă locuită din România să dispară

Anul 1980 este anul în care cei doi dictatori dădeau și infamul ordin de a demola aproape toate bisericile din România, iar schitul era să dispară. Se pare că Elena Ceaușescu a fost cea care nu s-ar fi înduplecat la rugămițile monarhilor, și care și-ar fi dorit ca acest loc să dispară.

Locuitorii mai spun că, în urma unui accident auto pe care aceasta l-ar fi avut pe drumul spre Sibiu, pe patul de spital avea să aibă un vis premonitoriu, astfel că aceasta lua decizia de a salva schitul de la demolare. Lăcașul de cult cunoscut și sub numele de Biserica dinte Ape, mai spun locuitorii, este un loc predestinat și ales de Dumnezeu, având forma unei arce, și că din acest motiv ar fi scăpat de urgia apelor Oltului, dar și de furia Elenei Ceaușescu, și nu numai.

Astăzi, cei care ajung aici, pe singura insulă locuită din România, pot admira biserica și împrejurimile, fiind un loc rupt din poveşti și binecuvântat.