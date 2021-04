Sindy de la Survivor România a ajuns de urgență la spital: ‘Am strigat și nu răspundea’. Ce s-a întâmplat cu Războinica

Sindy de la Survivor România 2021 și-a speriat colegii de echipă atunci când i s-a făcut rău și nu mai putea răspunde întrebărilor adresate de către medic și coechipieri. Cel care a dat mai multe detalii despre ce anume s-a întâmplat cu Sindy a fost Andrei Dacălu.

Acesta a spus că a văzut-o pe Sindy cum i s-au înmuiat picioarele, iar Războinica i-a spus că se simte foarte amețită. Prin urmare, după consiliul de urgență, Sindy a început să se simtă tot mai rău.

”Chiar când am ieșit din Consiliu, eu și Marius eram fix lângă ea, am întrebat-o dacă se simte rău, nu răspundea. La un moment dat i s-au lăsat puțin picioarele și zicea că se simte foarte, foarte amețită. Am strigat la doctor, a venit, se uita la ea și a început să-i pună niște întrebări, ea nu răspundea și ne-am cam panicat.

Nu știam ce se întâmplă cu ea, știam că e foarte amețită, nu știam dacă se va întâmpla ceva mai rău atunci pe moment. La câteva minute a venit ambuanța, a luat-o și a dus-o la spital.

Momentan nu știm nimic despre ea, dacă i s-au făcut ceva analize, probe, nu știm nimic. Este cea mai bună dintre fete, sper să-și revină cât mai repede, să nu fie grav și să se întoarcă în echipă”, a declarat Andrei.