Simona Hapciuc, situaţie disperată. Ce ajunsese să facă fosta concurentă Survivor pentru a avea ce mânca, nu i-a fost uşor VIDEO EXCLUSIV

Simona Hapciuc a mărturisit momentele grele prin care a trecut, în cadrul unui interviu în exclusivitate pentru PlayTech. Mulți știu că fosta concurentă este o luptătoare, însă multora nici prin cap nu le-ar trece sacrificiile făcute de frumoasa blondă, pentru a avea o viață normală. Simona ne-a mărturisit că a fost într-un impas atât de mare, încât a fost nevoită să mănânce resturi sau să doarmă prin parcuri.

Vedeta a trăit sub clar de lună pentru o perioadă, la propriu! Simona ne-a povestit cum a ajuns în situația aceea, dar și cum a reușit să iasă triumfătoare într-un final.

„Aveam postul de ospătar dar nu aveam unde să stau. Am ajuns în Obor, stăteam pe bancă în parc, în Obor. Ăla a fost parcul în care am dormit multe nopți, parcul în care am văzut oameni ai străzii, în care am plâns. Când trec acum pe acolo mă uit și râd. Prima locuință pe care am avut-o a fost tot pe lângă Obor, a fost o cameră, aveam o perdea care dădea spre baie, nu aveam nici ușă. Stăteam în chirie, da.

După nopți petrecute în parc, norocul meu a fost că îmi strângeam tipsul din ospătărie. Mâncam resturile care rămâneau de la clienți. Ce rămânea de la ei, pe mine nu mă deranja că a mai mâncat cineva de acolo, strângeam tipsul și era destul de ok la București, față de tipsul de la Iași. Într-o noapte a fost o ploaie și m-am băgat sub magazinul Obor, ca să mă feresc de ploaie.

În timp ce plângeam mi-am dat părul de pe față și aveam un lănțișor de aur și mi-a venit ideea să amanetez lanțul. Iar de atunci eu nu am mai purtat la gât nimic, era de la bunica mea. Am lăsat lanțul la amanet, mi-am luat camera aia, acolo mâncam, acolo mergeam la baie, era o canapea ruptă vai mama ei. Și așa am stat”, a declarat în exclusivitate Simona Hapciuc.