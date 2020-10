Simona Halep, vestea momentului despre accidentare: „Pur şi simplu nu am mai putut să merg”

Simona Halep a încheiat acest sezon după dezamăgirea de la Roland Garros 2020, unde a fost eliminată în turul 4. A pierdut clar în faţa polonezei Iga Swiatek, poloneza care a şi câştigat turneul. Rămâne un an bun pentru Halep, care a câştigat trei turnee WTA, dintre care cel mai important este cel de la Roma. De categorie Premier 5. Românca va termina acest sezon pe locul 2 WTA şi rămâne cea mai constantă jucătoare din circuit. Dar problemele medicale par să se adune şi pentru Halep, care a povestit cât de greu este să reziste mereu sus în circuit.

Simona Halep, despre problemele medicale pe care le-a avut de-a lungul timpului. Poartă orteze de 10 ani!

„Acum 10-11 ani, eram în străinătate şi m-a luat durerea tendonului lui Ahile. Am făcut un test şi de atunci am avut parte de orteze. Am folosit zi de zi. Am renunțat la ele atunci când merg, pentru că vreau să merg mai comod, dar când fac efort le folosesc în permanenţă. Am jucat şi fără ele pentru că le-am uitat şi am avut dureri şi am făcut febră musculară”, a declarat Halep, în cadrul unui interviu acordat pentru Asociația de Podiatrie.

Simona Halep a declarat în multe ocazii că nu are de gând să rămână până la o vârstă avansată în circuit. Acest lucru vine probabil şi din cauza problemelor medicale care o chinuie aproape la fiecare meci.

„Piciorul meu nu arată foarte bine, dar încerc să îl tratez cât se poate de mult. Muşchii din talpă sunt extrem de solicitaţi. Sunt foarte dureroase aceste probleme, am avut şi o ruptură de 40%, pur şi simplu n-am mai putut să merg. Deasupra piciorului am un os ieşit puţin şi mereu am probleme când mă încalţ. Este o problemă pe care o aud la mai mulţi jucători”, a povestit Simona Halep pentru WTA.