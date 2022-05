Simona Halep, veste proastă de la WTA. Ierarhia în care românca a coborât

Simona Halep, veste proastă de la WTA. Fostul lider mondial n-a reușit să aibă o prestație convingătoare la Roland Garros. Românca a fost eliminată încă din turul 2 de chinezoaica Qinwen Zheng (74 WTA), ea acuzând un atac de panică suferit în timpul meciului. Simona Halep încearcă să revină în elita mondială, dar veștile dinspre WTA nu sunt dintre cele mai bune.

„Nu m-am așteptat la asta, dar am avut un atac de panică. Nu am știut cum să reacționez, pentru că nu le am prea des. De fapt, acesta a fost primul. Nu știu de ce mi s-a întâmplat, pentru că eram la conducere, jucam bine; dar s-a întâmplat și m-am pierdut. Nu m-am putut concentra. Și după meci mi-a fost destul de rău, dar acum sunt bine. M-am recuperat. Și o să învăț din episodul ăsta. Nu e nimic periculos, în opinia mea, dar mi s-a întâmplat. Mă simt bine că acum pot zâmbi”, a spus Halep la conferința de presă de după meci, conform treizecizero.ro .

Simona Halep a dorit să explice fanilor ce s-a petrecut cu ea în partida cu chinezoaica. Ea a dezvăluit că în februarie, după turneul de la Doha, le-a spus apropiaților că va renunța la tenis.

„Ultimele 18 luni au fost foarte grele, din punct de vedere emoțional și fizic. După ce am pierdut la Doha, mesajul meu pentru oamenii foarte apropiați a fost că nu mai pot să continui, că am încheiat cu tenisul. Dar cumva am reușit să regăsesc motivația și am simțit din nou dragostea pentru tenis. Am decis să muncesc din greu și să fac schimbări importante.

Sunt foarte mândră de mine pentru ce am realizat în ultima vreme. Am putut să fac aceste lucruri numai cu ajutorul lui Patrick și vreau să-i mulțumesc pentru că a fost alături de mine”, a scris Halep pe Instagram.