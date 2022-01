Simona Halep, tot mai aproape de obiectivul pentru 2022. Ce veste a primit de la WTA

Simona Halep, tot mai aproape de obiectivul pentru 2022. Fostul lider mondial a debutat în forță în noul sezon. Românca s-a calificat în semifinalele turneului Melbourne Summer Set 1, fiind la un pas de prima finală a acestui an. În 2021, Halep nu a câștigat nicio competiție, coborând până pe locul 20 mondial. Pentru acest sezon, ea și-a propus reintrarea în Top 10 WTA, iar acest lucru pare tot mai aproape de îndeplinit.

Simona Halep, tot mai aproape de obiectivul pentru 2022. Fostul lider mondial a reușit să se califice în semifinalele turneului Melbourne Summer Set 1 după ce a învins-o pe elveţianca Viktorija Golubic, scor 6-2, 5-7, 6-4. În penultima rundă a competiției, românca o va întâlni pe chinezoaica Qinwen Zheng ( 126 WTA), venită din calificări. Partida va avea loc, sâmbătă, nu înainte de ora 4.00 dimineața, ora României.

Simona Halep și-a stabilit obiectivul pentru 2022 încă de la plecarea spre Australia, în cea de-a doua zi de Crăciun. Ea a declarat că vrea să reintre în Top 10 mondial, cu condiția să fie sănătoasă.

„Să fiu sănătoasă şi să nu mai am accidentări (n.r. – în 2022). A fost un an greu, acum trebuie să văd cum o să fie acesta, pentru că nu pot să spun ca în anii trecuţi că sigur voi face treabă pentru că sunt pregătită psihic şi fizic. Sunt pregătită, dar nu ştiu ce va fi. Visul meu este să ajung din nou în Top 10”, a spus Simona Halep, înainte de plecarea spre Melbourne.

Simona Halep a fost critică în privința jocului ei din sferturi, în ciuda victoriei obținută în fața lui Golubic. Ea a folosit chiar un cuvânt mai puțin „ortodox” pentru a-și caracteriza serviciul.

„Nimic nu a mers astăzi, serviciul meu a fost de rahat, trebuie să spun asta, îmi cer scuze pentru cuvânt, dar chiar aşa a fost. Am luptat mult cu mine însămi azi, a fost dificil să-mi controlez emoţiile, dar ea m-a adus în această situaţie, a pus presiune pe mine şi mi-a fost greu să mă descurc. Dar dacă vrei să câştigi, nu trebuie să renunţi, asta am făcut astăzi şi sunt foarte fericită că am reuşit”, a declarat Simona Halep la finalul partidei de vineri.