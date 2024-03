Simona Halep suferă din nou. Ce probleme are acum sportiva, fanii sperau să nu se întâmple asta

Simona Halep a scăpat de suspendare și a revenit pe teren, după ce i-a fost dovedită nevinovăția. Sportiva este fericită că poate performa din nou, dar se pare că nu poate ține chiar toate problemele departe de ea. Spera să nu se întâmplet asta, dar pauza lungă își spune cuvântul.

Simona Halep și-a făcut revenirea spectaculoasă în circuit la turneul de la Miami, după o pauză de un an și jumătate, cauzată de o suspendare pentru dopaj impusă de ITIA. În ciuda acestei absențe prelungite, Halep a demonstrat încă o dată calitățile sale excepționale în meciul împotriva Paulei Badosa.

Partida a fost una intens disputată, dar sportiva spaniolă a reușit să se impună cu scorul de 2-1. Inițial, însă, Halep a avut avantaj și toți fanii ei sperau că va reuși să câștige. Cu toate acestea, în timpul meciului de la Miami, Halep a resimțit o problemă la umăr, solicitând îngrijiri medicale pe teren.

Jurnaliștii de la prestigioasa publicație franceză L’Equipe au observat, însă, un detaliu care le-a atras atenția. Aceștia au analizat starea medicală a Simonei Halep, observând că lucrurile nu sunt tocmai roz în cazul ei.

Episodul în care românca a avut nevoie de asistență specializată pe teren, în timpul meciului cu Paula Badosa, a stârnit interesul și preocuparea specialiștilor. Aceștia cred că sportiva noastră nu s-ar fi recuperat complet și pauza își spune cuvântul.

Conform relatărilor, intervenția fizioterapeutului de la marginea terenului nu a fost suficientă pentru a rezolva complet problema medicală a Simonei Halep, având în vedere că a pierdut, semn că nu e în cea mai bună formă. Aceasta a acuzat dureri de braț, probabil din cauza pauzei lungi.

Acest aspect a avut un impact puternic asupra jocului său în ultima parte a meciului, când Halep a fost nevoită să reducă intensitatea loviturilor. În cele din urmă, Simona Halep a trebuit să se recunoască învinsă în fața Paulei Badosa.

Astfel, evoluția lui Halep la Miami a ridicat semne de întrebare cu privire la starea sa fizică și la capacitatea ei de a reveni la forma maximă înainte de pauza impusă de suspendare. Rămâne de văzut cum va evolua situația Simonei Halep și care vor fi următorii ei pași în carieră.

Simona Halep are mai multe probleme de sănătate pe care, însă, știe cum să le ascundă și să le gestioneze așa cum trebuie. Chiar dacă pare totul roz, sportiva se confruntă și cu momente mai puțin bune în viața ei.

Chiar în timpul conflictului legat de dopaj, vedeta noastră a recunoscut cu ce se confruntă din cauza stresului și presiunii care se pun asupra ei. Sportiva a recunoscut că are, de multe ori, tulburări de anxietate, insomnii și atacuri de panică.

„Am trecut prin perioade în care nu am putut dormi, în care am avut atacuri de panică. Sunt cunoscută pentru faptul că sunt o jucătoare foarte emotivă. Înaintea meciurilor, stresul îmi provoacă dureri abdominale foarte severe. De când am primit suspendarea, este ca și cum am în fiecare zi aceste dureri și anxietate. Totuși, acum, situația este puțin mai bună”, a mărturisit Halep.