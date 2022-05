Acuzații grave la adresa lui Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep. Colaborarea dintre româncă și faimosul tehnician francez a început sub auspicii excelente. Jucătoarea din Constanța a înregistrat victorii clare în primele trei tururi jucate în turneul de la Madrid, calificându-se în sferturile de finală. Totuși, nu toată lumea împărtășește ideea că Patrick Mouratoglou e un antrenor de mare valoare, dat fiind că și pe Serena Williams a preluat-o când avea 30 de ani și era deja o jucătoare consacrată.

Acuzații grave la adresa lui Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep. Noul cuplu de senzație din lumea tenisului face furori la turneul de la Madrid. Românca s-a calificat în sferturile de finală, după ce a învins clar în primele trei tururi adversare redutabile.

Mouratoglou a declarat că Halep are în continuare „foame de rezultate”. El a precizat că obiectivul său este ca românca să mai potă câștiga un turneu de Grand Slam, ca în trecut.

Nu doar Mouratoglou, ci și Halep s-a declarat încântată de noua colaborare.

„Simt că pot avea o conexiune cu el şi că are suficientă putere pentru a mă conduce, iar eu aveam nevoie de o persoană care să mă conducă. Nimeni nu se poate compara cu Serena (n.r. – Serena Williams, fosta elevă a lui Mouratoglou), aşa că nu am de gând să fac asta acum. El ştie că sunt o persoană diferită, am un stil de joc diferit, o structură diferită. Şi nu prea vorbim despre asta. Ne concentrăm doar pe noi înşine, pe ceea ce avem, pe ceea ce trebuie să facem pentru a deveni cea mai bună versiune a mea”, a spus românca, potrivit WTA.

Patrick Mouratoglou a punctat, într-un interviu, că românca are aceeași vârstă la care a început lucrul cu Serena Williams, în 2012, adică 30 de ani

„A fost, realmente, o alegere de suflet. Mereu am făcut așa, mi-am urmat întotdeauna instinctele. Simona este o jucătoare excepțională care a făcut deja lucruri fantastice în cariera sa. Avem o relație bazată pe încredere peste care putem construi ceva. Ea încă are capacitatea de a face lucrurile mult mai bine decât le face la ora actuală. Are 30 de ani, aceeași vârstă pe care o avea și Serena când am început să lucrez cu era”, a declarat Mouratoglou, la France TV Info.