Simona Halep și Sorana Cîrstea, în optimi la Birmingham. La ce oră joacă româncele

Simona Halep și Sorana Cîrstea, în optimi la Birmingham. Cele două românce și-au câștigat meciurile din primul tur al turneului dotat cu premii totale de 251.750 de dolari. Aflate pe părți diferite ale tabloului, ambele vor juca, miercuri, pentru un loc în sferturile de finală. Simona Halep și Sorana Cîrstea pornesc favorite în fața adversarelor de astăzi.

Simona Halep și Sorana Cîrstea, în optimi la Birmingham. Fostul lider mondial a câștigat meciul din primul tur al competiției WTA 250 dotată cu premii de 251.750 de dolari. Halep a învins-o Lesia Tsurenko cu scorul de 6-1, 6-4, după o oră și 18 minute de joc. În continuare, Simona se va duela britanica Harriet Dart, ocupanta locului 106 WTA.

Simona Halep (20 WTA) a prefațat partida cu Hart uitând că a mai jucat contra ei și la Australian Open, în 2020

„Nu am jucat niciodată împotriva ei, doar am urmărit-o pe ea jucând de foarte multe ori, nu știu la ce să mă aștept pentru că nu am jucat, dar voi vedea. Eu sunt pregătită și voi da totul să obțin victoria”, a spus Simona Halep despre următoarea ei adversară de la Birmingham, Harriet Dart, conform Eurosport.