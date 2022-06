Simona Halep se „antrenează” pentru rolul de mămică. Ipostaza în care a fost surprinsă românca VIDEO

Simona Halep se „antrenează” pentru rolul de mămică. Numărul 20 mondial se pregătește pentru sezonul pe iarbă la Academia Mouratoglou din Franța. Ea a fost invitată specială și la ceremonia de absolvire a celor care au urmat cursurile Mouratoglou International School. Simona Halep a fost surprinsă în ipostaze ce amintesc de dorința sa de a avea copii după ce se va retrage din activitate.

Simona Halep se „antrenează” pentru rolul de mămică

Simona Halep se „antrenează” pentru rolul de mămică. Fostul lider mondial a trecut peste atacul de panică suferit la Roland Garros și se pregătește pentru sezonul pe iarbă. Ea a revenit la academia lui Patrick Mouratoglou situat la Biot, pe Coasta de Azur.

Halep a fost invitată specială și la ceremonia de absolvire a celor care au urmat cursurile Mouratoglou International School. Românca a fost surprinsă într-o postură ce a amintit de dorința sa de a avea copii. După logodna, urmată de căsătoria cu Toni Iuruc, ea declara că mai vrea să câștige un Grand Slam înainte de a deveni mamă.

„Sunt fericită, am o viață frumoasă, dau totul pe teren pentru că mai vreau să joc câțiva ani. Ne gândim, vorbim, dar nu este nimic stabilit momentan legat de nuntă. Îmi doresc copil, așa să fie! După ce voi mai lua un Grand Slam, da, fac și un copil”, spunea Halep în primăvara trecută, după logodna cu Iuruc.

Ipostaza în care a fost surprinsă românca

Simona Halep s-a căsătorit civil cu Toni Iuruc în 15 septembrie, anul trecut. Ea a anunțat că nunta propriu-zisă și cununia religioasă vor avea loc în toamna lui 2022. De asemenea, tenismena a dezvăluit și câți copii și-ar dori.

„Dacă pot visa, eu îmi doresc trei copii, dar cred că vor fi doi. Nu am timp pentru trei copii (n.r.- râde). Eu pot dansa toată noaptea, am făcut asta la nuntă. Sunt „all in” la așa ceva. Anul viitor va fi nunta tradiţională, cea de la biserică. Am timp suficient să aleg rochia de mireasă, un an mai exact! Încă nu știu de care să îmi iau. Acum sunt fericită. Nu mai sunt speriată, acum câţiva ani spuneam că nu aş putea fi o soţie bună, dar se pare că sunt”, a spus Simona Halep, în noiembrie, înaintea turneului de la Linz.

Între timp, Halep a trecut prin mai multe schimbări. A fost la un pas să renunțe la tenis, în februarie, după turneul de la Doha. Pasiunea pentru sportul ce a făcut-o faimoasă i-a fost resuscitată de colaborarea cu antrenorul Patrick Mouratoglou. Românca e decisă să revină la nivelul înalt de odinioară și în elita tenisului mondial. Acum, ea a decis să mai amâne planurile de maternitate pentru că nu vrea să renunțe la carieră.

„Mi-ar plăcea mult să am copii”

„Nu credeam că voi reveni la acelaşi nivel după accidentare, pentru că lipsisem patru luni. Am avut mari probleme anul trecut. În plus, m-am gândit că 30 de ani este o vârstă bună pentru retragere. Mi-ar plăcea mult să am copii, dar ei mai pot aştepta puţin, pentru că am această plăcere la care nu vreau să renunţ”, a spus Halep pentru Tennis Majors, înainte de Roland Garros.

Simona Halep a fost surprinsă la Academia Mouratoglou în timp ce îmbrățișa cu drag un mic fan căruia i-a oferit și un autograf. Jucătoarea din Constanța are o relație specială cu nepoțica sa Tania (5 ani), fiica lui Nicolae, fratele mai mare al campioanei. În plus, mai are un nepot, Stere, tot din partea fratelui, care va împlini 2 ani luna viitoare.

Halep va debuta în sezonul pe iarbă în turneul de la Birmingham ce va începe pe 13 iunie. Ulterior, ea va participa și la competiția din Bad Homburg, urmând ca din 27 iunie să ia startul la Grand Slam-ul de la Wimbledon.