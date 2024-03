Simona Halep, schimbare de look radicală. Nu ai mai văzut-o aşa pe sportivă, imaginile momentului

În așteptarea verdictului în dosarul de dopaj ce o vizează și îi amenință cariera, campioana româncă a făcut o alegere surprinzătoare. Simona Halep a optat pentru o schimbare de look radicală.

A trecut o lună de când Simona Halep a fost audiată la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS). În așteptarea verdictului, sportiva a ales să marcheze primele zile de primăvară cu o schimbare de look.

Cu toate că nu este foarte activă pe platformele de social media, campioana a împărtășit cu admiratorii săi o fotografie făcută după vizita la un salon de înfrumusețare. Simona Halep a intrat acum în rândul brunetelor!

Cu părul lung, coafat cu bucle lejere, este prima oară când fanii săi o văd cu o nuanță așa închisă a podoabei capilare.

În februarie, la scurt timp după ce a fost audiată la TAS, sportiva din România a mulțumit tuturor celor care i-au rămas alături în ultima perioadă, când imaginea sa a fost afectată de acuzațiile de dopaj ce i-au fost aduse.

„Coşmarul pe care l-am trăit timp de un an şi jumătate s-a terminat. Am avut şansa de a-mi prezenta apărarea în faţa TAS, de a demonstra că nu am recurs niciodată la niciun fel de dopaj. Este ceea ce am declarat din prima zi în care am fost acuzată.

Acum aştept decizia cu capul sus şi vreau să vă mulţumesc vouă, fanilor mei, jucătorilor, foştilor jucători, legendelor acestui sport, sponsorilor mei şi tuturor celorlalţi pentru sprijinul vostru extraordinar, pentru toate mesajele şi videoclipurile pe care le-aţi făcut pentru mine în această perioadă grea pe care am trăit-o. Vă mulţumesc pentru încrederea voastră necondiţionată. Acest sprijin a însemnat foarte mult pentru mine şi mi-a dat puterea de a continua să lupt în fiecare zi pentru a arăta adevărul!”, a transmis Simona Halep.