Simona Halep sare în apărarea sportivelor cu probleme emoționale: „Am simțit-o pe pielea mea”

Simona Halep sare în apărarea sportivelor cu probleme emoționale. Naomi Osaka, Emma Răducanu, Simone Biles. Pe toate le unește un lucru: au abandonat întrecerea din cauza presiunii psihice căreia nu i-ai mai făcut față. Simona Halep a mărturisit că a trecut ea însăși prin momente depresive și că a lucrat cu un psiholog pentru a face față presiunii resimțite de un sportiv de top.

Simona Halep sare în apărarea sportivelor cu probleme emoționale, Nipona Naomi Osaka s-a retras de la Roland Garros motivând probleme emoționale – depresie, anxietate – în relația cu presa. Ea nu a participat nici la Wimbledon, iar la Jocurile Olimpice a fost eliminată încă din turul 3. Tânăra Emma Răducanu, senzația de anul acesta de la Wimbledon a clacat în partida din optimi. Jucătoarea engleză cu origini române a acuzat probleme de respirație, dar mulți au recunocut simptomele unui atac de panică.

La Jocurile Olimpice de la Tokio, campioana olimpică la gimnastică, americana Simone Biles, s-a retras din concursul pe echipe după ratarea unei sărituri. „După mai multe investigații medicale, Simone Biles s-a retras din finala de la individual compus la Jocurile Olimpice de la Tokyo, pentru a se concentra asupra sănătății mintale”, a anunțat federația americană. Biles, cvadruplă campioană olimpică în 2016, a abandonat lupta și la finalele de la individual compus și pe aparate.

Obișnuită cu „aerul tare” al performanței din postura de sportivă de top, Simona Halep a declarat că le înțelege pe sportive. Numărul 10 WTA a mărturisit că s-a confruntat ea însăși cu probleme emoționale cauzate de presiunea situației în care se afla.

Este o mare problemă, eu am simţit-o ani de zile. În 2014, am simtiţ-o cel mai mult, pentru că eram la început, nu ştiam cum să gestionez toate turneele, succesul pe care-l aveam. Este o încărcătură emoţională săptămână de săptămână ca să fii în top şi sunt de acord cu ele (n.r. – Biles şi Osaka) că poate unii sportivi nu reușesc să gestioneze aceasta presiune.

Antrenorul Darren Cahill a dezvăluit, acum câțiva ani, că Simona Halep lucrează cu psihologul sportiv american Alexis Castorri. Aceasta îi mai ajutase pe alți mari campioni ca Ivan Lendl și Andy Murray.

Eu am lucrat pe această parte şi nu pot să spun că am avut momente atât de depresive sau atât de grele să le pot gestiona, dar am trecut şi eu prin multe stări emoţionale negative. Pe parcursul anilor am înţeles că trebuie să lupt cu ele şi să accept ceea ce îmi vine şi de aceea am devenit mai puternică şi mental pe teren şi în afara terenului”, a mai spus Simona Halep, conform sursei citate.