Simona Halep – Sara Sorribes Tormo live video turul 1 Roland Garros 2020. Video online pe playtech.ro

Simona Halep debutează chiar de ziua ei la Roland Garros 2020, ultimul turneu de Grand Slam al anului. O înfruntă pe Sara Sorribes Tormo, din Spania, locul 70 WTA, în jurul orei 14:30. Este a doua partidă programată pe arena Philippe Chatrier, cea mai mare din complexul de la Paris. După David Gofin – Jannick Sinner, care a început la ora 14:00. Simona Halep împlinește duminică 29 de ani și încearcă să obțină al treilea titlu de Grand Slam al carierei, după cele de la French Open 2018 și Wimbledon 2019.

Simona Halep – Sara Sorribes Tormo live video turul 1 Roland Garros 2020. Prima confruntare directă între cele două

Partida Simona Halep – Sara Sorribes Tormo, turul 1 la Roland Garros 2020, va începe cel mai probabil în jurul orei 14:30. Și va fi transmisă de Eurosport, televiziunea care deține drepturile TV pentru toate turneele de Grand Slam. De asemenea, poate fi urmărită aici în format live video. Dar și pe www.playtech.ro.

Simona Halep o înfruntă pe Sara Sorribes Tormo pentru prima dată în carieră. Jucătoarea din Spania, 23 de ani, are un joc foarte bine adaptat pentru turneele de zgură. Are o bună deplasare în teren și rezistă bine la schimburile lungi. Totuși, nu a bifat prea multe performanțe notabile de-a lungul carierei. Are o singură victorie la o jucătoare de top 10. O învingea pe Naomi Osaka în luna martie, chiar pe zgură, în FedCup. A fost și singurul ei meci din 2020 contra unei jucătoare de top 10. Până în acest an mai înfruntase 12 jucătoare dintre primele 10 și pierduse de fiecare dată.

În cazul în care va obține calificarea în turul 2 de la Roland Garros 2020, Simona Halep o va înfrunta pe învingătoarea dintre Irina Begu și Jil Teichmann. Pe Irina a mai înfruntat-o de șapte ori și a învins-o de fiecare dată. A pierdut un singur set în fața ei, la Madrid. A fost chiar 6-0 pentru Begu în acel set, dar Simona se impunea în decisiv cu 6-1. În schimb, pe jucătoarea din Elveția nu a mai înfruntat-o niciodată de-a lungul carierei.

La casele de pariuri, Simona Halep pornește ca uriașă favorită pentru această partidă. De altfel, bookmakerii o consideră pe Simona Halep favorită și la câștigarea turneului. Pentru o victorie cu Sara Sorribes Tormo, specialiștii au oferit o cotă minusculă, doar 1,04. În vreme ce o victorie a Sarei Sorribes Tormo i-ar putea îmbogăți pe cei care au încredere în iberică. Are cotă 12,50 la victorie. Chiar și pentru un succes în minimum de seturi al Simonei este o cotă foarte mică. 1,22 pentru 2-0 la seturi pentru Simona Halep.