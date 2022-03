Simona Halep s-a ținut de cuvânt. Fostul lider mondial se pregătește să ia startul în cele trei turnee din SUA: Indian Wells, Miami și Charleston. După competițiile din Golf, românca și-a luat câteva zile libere. Ea a anunțat că nu se gândește deocamdată să colaboreze cu un nou antrenor, după ce s-a despărțit de Adrian Marcu și Daniel Dobre. În schimb, Simona Halep a precizat că se va pregăti la Academia Patrick Mouratouglou, ce aparține tehnicianului care o antrenează pe Serena Williams din 2012.

Simona Halep s-a ținut de cuvânt. Fostul lider mondial va începe, săptămâna viitoare, seria celor trei turnee din SUA: Indian Wells, Miami și Cherleston. Jucătoarea din Constanța a ajuns pe locul 27 WTA și riscă să fie întrecută de Sorana Cîrstea în cazul în care aceasta va ajunge în finala turneului de la Lyon.

Simona Halep a anunțat că vrea să se pregătească la Academia Mouratoglou, de unde și-a găsit și un nou sparring-partener care a însoțit-o la Dubai și Doha.

„Vreau să văd cum este la aceste două turnee, apoi mă întorc acasă, apoi în plan este să merg la Academia Mouratoglou, că n-am mers niciodată. Este o provocare, o experiență și un lucru pozitiv, din punctul meu de vedere. Chiar sunt entuziasmată. N-am nicio presiune.

După ce am încheiat colaborarea cu antrenorii din România, am simțit că următorul pas trebuie să-l fac spre international și m-am gândit la Academia Mouratoglou, pentru că mulți jucători de top se pregătesc acolo și am înțeles că este o atmosferă foarte plăcută”, a spus Simona Halep, înainte de plecarea spre cele două turnee din Golf.