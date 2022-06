Simona Halep s-a întors în Franța pentru pregătire. Ce surpriză i-a pregătit Patrick Mouratoglou VIDEO

Simona Halep s-a întors în Franța pentru pregătire. Jucătoarea din Constanța a petrecut câteva zile în România, după turneul nereușit de la Roland Garros. Dar românca e decisă să muncească în continuare pentru a reveni în elita tenisului mondial. Simona Halep s-a „regrupat” cu antrenorul Patrick Mouratoglou în Paris, unde a început antrenamentele în vederea sezonului pe iarbă ce va culmina cu întrecerea de la Wimbledon.

Simona Halep s-a întors în Franța pentru pregătire. Fostul lider mondial n-a avut rezultatul scontat la Roland Garros. Românca a părăsit competiția încă din turul 2, pierzând în fața chinezoaicei de 19 ani, Qinwen Zheng. La finalul meciului, Halep a dezvăluit că a trecut printr-un atac de panică pe care nu a știut cum să-l gestioneze.

„Nu m-am așteptat la asta, dar am avut un atac de panică. Nu am știut cum să reacționez, pentru că nu le am prea des. De fapt, acesta a fost primul. Nu știu de ce mi s-a întâmplat, pentru că eram la conducere, jucam bine; dar s-a întâmplat și m-am pierdut. Nu m-am putut concentra. Și după meci mi-a fost destul de rău, dar acum sunt bine. M-am recuperat. Și o să învăț din episodul ăsta. Nu e nimic periculos, în opinia mea, dar mi s-a întâmplat. Mă simt bine că acum pot zâmbi”, a spus jucătoarea, conform treizecizero.ro.