CTP n-o iartă pe Simona Halep: „A făcut atacul de panică de rușine”

CTP n-o iartă pe Simona Halep. Fostul lider mondial a pierdut meciul din turul 2 de la Roland Garros contra chinezoaicei Qinwen Zheng (74 WTA), scor 6-2, 2-6, 1-6. La finalul partidei, românca a explicat că a suferit un atac de panică pe care n-a știut cum să-l gestioneze. Halep a dat vina pe presiunea pe care a pus-o pe ea însăși în dorința de a obține un rezultat bun. Cristian Tudor Popescu, cunoscutul jurnalist, e de părere că nu aceea a fost cauza acelui atac de panică.

CTP n-o iartă pe Simona Halep. Pentru prima oară din 2015, fostul lider mondial a plecat de la Roland Garros înainte de optimile turneului. Românca a pierdut în turul 2, în fața chinezoaicei Qinwen Zheng (74 WTA), scor 6-2, 2-6, 1-6. După meci, soția lui Toni Iuruc a explicat că a suferit un atac de panică.

„Poate că am pus prea multă presiune pe mine, pentru că mi-am dorit foarte mult. Mai ales că m-am simțit bine, m-am antrenat bine. Cred că m-am gândit la prea multe lucruri și m-am panicat puțin. Dar conduceam, deci nu cred că este un motiv. S-a întâmplat și trebuie să accept asta. Și să învăț fiu puțin mai relaxată de acum. Este ceva normal, mulți oameni trec prin asta. A fost ceva nou pentru mine, dar sunt optimistă acum”, a spus ea, citată de treizecizero.ro

Cristian Tudor Popescu are o altă opinie despre motivul atacului de panică suferit de Halep. În stilu-i caracteristic, cunoscutul ziarist a afirmat într-o postare făcută pe contul personal de Facebook că românca s-a panicat din cauza „neputinței și a rușinii”, atunci când se prefigura o înfrângere umilitoare. Halep a solicitat intervenția medicului în setul decisiv, la scorul de 3-0 pentru adversara care controla total meciul.

Lipsa de luciditate, surprinzătoare pentru o jucătoare cu experiența ei. (…) Simona a făcut o greșeală pe care mi-e greu s-o înțeleg: s-a așezat între, nici în față, nici în spate, fiind nevoită să lovească foarte des de deasupra umărului cu reverul, fără să poată genera forță și lungime suficiente – pradă ușoară pentru loviturile agresive ale lui Zheng”, a scris CTP în textul postat pe Facebook.

Două lucruri mi se par îngrijorătoare. Stresată să nu piardă, Simona s-a ghemuit iar în jocul ei vechi, de țăcăneală pe mâna adversarei. Care nu o ajută să ghemuiască decât de-un set. Speram că Mouratoglou a reușit s-o scoată din vizuină. Iată că nu.

CTP a mai adăugat că singura consolare după trista întâmplare cu Halep este că aceasta nu e nevoită s-o reîntâlnească în turul 3 pe Jelena Ostapenko. Letona a învins-o pe româncă în finala din 2017, iar anul acesta a „distrus-o” cu 6- în setul decisiv al semifinalei de la Dubai.

„Nu am decât o consolare după această seară tristă. Că Simona nu a ajuns în turul 3, unde trebuia să joace cu Ostapenko. Un meci la care nu m-aș mai fi uitat…

Am fost întrebat dacă Simona Halep ar trebui să se retragă. Nici subsemnatul, nici antrenorul, nici presa, nici familia, nimeni nu are dreptul să pronunțe asta. Doar Simona”, a mai adăugat gazetarul