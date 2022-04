Simona Halep s-a înscris la un alt turneu major. Fostul lider mondial se pregătește pentru revenirea în circuit, după accidentarea suferită înainte de competiția din Miami. Ea l-a „recrutat” ca antrenor pe faimosul Patrick Mouratoglou, cel care a lucrat cu Serena Williams vreme de un deceniu. Simona Halep va lua startul la turneul din Madrid, dar și la cel unde, anul trecut, a suferit teribila accidentare la gamba stângă.

„Am vrut să lucrez cu Patrick Mouratoglou pentru că vreau să revin în top și simt că este cea mai potrivită persoană pentru a reuși asta. Am avut noroc că era disponibil. Vreau să revin în top, visez la un nou trofeu de Grand Slam. Pentru asta lucrez în fiecare zi.

Patrick a făcut-o pe Serena mai bună, iar asta l-a pus în topul antrenorilor. Nu-l știam înainte de acest an. Nu am vorbit niciodată și nu știam cum e. Dar am văzut că are o personalitate puternică. M-am gândit că ne-am potrivit și de aceea sunt aici”, a declarat Simona Halep pentru Tennis Majors.