Simona Halep, despre cea mai dureroasă înfrângere din carieră. Jucătoarea din Constanța a câștigat două turnee de Grand Slam, la Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019). Ea mai jucat în alte trei finale la acest nivel, pierzând, de ficare dată, după întâlniri dramatice. Simona Halep a dezvăluit care a fost cel mai dureros eșec din cariera sa, unul după care a intrat chiar și-n depresie.

Simona Halep, despre cea mai dureroasă înfrângere din carieră. Fostul lider mondial își pregătește revenirea în circuit, după accidentarea suferită la coapsa stângă înainte de turneul de la Miami.

Halep a reușit să-l convingă pe antrenorul francez Patrick Mouratoglou să-i devină tehnician pentru perioada următoare.

Simona Halep a jucat cinci finale de Grand Slam în cariera sa, dintre care a câștigat în două, la Roland Garros, în 2018 și la Wimbledon, în 2019. Românca a dezvăluit, într-un interviu pentru platforma de e-learning, Top Court, care este partida care i-a creat o adevărată depresie după ce a pierdut-o.

Aveam 6-3, 3-0, dar am pierdut meciul. Dar am știut că trebuie să continui să muncesc, nu am renunțat la antrenament, a doua zi eram pe teren și mă antrenam din greu”, a spus Simona Halep pentru sursa citată.

Simona Halep a adăugat că n-a încetat să spere că va veni și ziua în care va câștiga un turneu de Grand Slam, muncind mult pentru acest lucru.

„Apoi, în ianuarie am pierdut o altă finală (n.r. – la Australian Open, în 2018), dar am fost foarte aproape, am jucat foarte bine și n-a fost vorba despre jocul meu. Adversara a fost un pic mai bună, mai puternică. Am continuat să cred că ziua mea va veni și am continuat să muncesc. După, următorul Grand Slam pe care l-am jucat, l-am câștigat”, a spus Simona Halep pentru sursa citată.