Simona Halep, relaxare pe Coasta de Azur. Fostul lider mondial își continuă pregătirile la Academia Mouratoglou, în vederea revenirii în circuitul mondial, după accidentarea suferită înainte de turneul de la Miami. Românca se antrenează alături de noul tehnician, Patrick Mouratoglou, patronul academiei situată la Bion, între Nice și Cannes. Simona Halep se bucură, însă, și de momente de relaxare alături de soțul ei, Toni Iuruc, care o însoțește acolo.

Simona Halep s-a declarat încântată de colaborarea cu reputatul antrenor, care a lucrat cu Serena Williams și conducând-o pe aceasta spre câștigarea a 10 dintre cele 23 de Grand Slamuri ale carierei.

„Patrick a făcut-o pe Serena mai bună, iar asta l-a pus în topul antrenorilor. Nu-l știam înainte de acest an. Nu am vorbit niciodată și nu știam cum e. Dar am văzut că are o personalitate puternică. M-am gândit că ne-am potrivi și de aceea sunt aici”, a declarat Simona Halep pentru Tennis Majors.