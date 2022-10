Simona Halep, primul interviu după divorțul de Toni Iuruc. „Îmi spuneam că nu sunt destul de bună”. Sfaturile, pline de înțelepciune, transmise de jucătoarea din România – VIDEO

Simona Halep a învățat multe lucruri în perioada foarte grea pe care a traversat-o. Jucătoarea din România a acordat un interviu în care le-a dat un sfat sportivilor, în special celor care sunt mai tineri, și le-a transmis să nu mai pună atât de multă presiune pe ei. Știa acest lucru, din experiența personală.

Simona Halep a învățat foarte multe lucruri în ultima jumătate de an, de când colaborează cu antrenorul Patrick Mouratoglou. A înțeles că pune mult prea multă presiune pe ea, iar din această cauză au apărut și unele eșecuri răsunătoare. Atacul de panică de la Roland Garros, unde a fost învinsă în turul doi, dar și dezastrul de la US Open 2022, când a fost eliminată de o jucătoare venită din calificări, în primul tur al turneului cu premii totale de 60 de milioane de dolari, sunt doar două exemple importante.

Simona Halep a acordat un interviu în care le-a dat mai multe sfaturi jucătorilor tineri. A fost prima apariție oficială în media după divorțul cu Toni Iuruc. Cei doi au depus actele acum o lună, iar zilele trecute au fost la notar, așa cum prevede legea, pentru a transmite că nu s-au răzgândit.

Be your own advantage.

Power through your next match with positive self talk. Enroll in @Simona_Halep‘s class and learn the key to controlling the court. 🔑 pic.twitter.com/NOHtk7CxIM

— TopCourt (@topcourt) October 12, 2022