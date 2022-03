Simona Halep, prima reacție după ce s-a calificat în optimi la Indian Wells. Cu ce tenismenă româncă de excepție se va duela

Simona Halep s-a arătat extrem de fericită și oprimistă în timpul interviului acordat imediat după ce a învins-o pe americanca Cori Gauff (18 ani, 17 WTA), victorie care i-a sigurat un loc în optimile de finală de la Indian Wells.

Simona a jucat dur în fața americancei. În următoarea etapă, Simona Halep va avea parte de un duel istoric cu o altă campioană româncă, după o pauză de 12 ani.

În ziua în care tenismena Cori Gauff a împlinit 18 ani, campioana noastră constănțeancă nu i-a oferit nicio șansă să conducă, controlând partida de la un cap la altul. Neatinsă de nicio emoție, Simona Halep a salvat trei mingi de break, reușind să se impună, dar nu foarte simplu.

De asemenea, game-ul 8 din primul set a reprezentat un moment important al acestei partidei. Simona Halep a servit extrem de bine pe direcția lui Gauff, jucătoarea de 18 ani nerezistând presiunii repetate impuse de campioana noastră.

Simona Halep a controlat partida și în setul second, care s-a jucat extrem de strâns până la 4-4, moment în care românca noastră și-a depășit limitele, reușind să conducă două game-uri consecutive, reușind să se impună la final și să câștige partida după o oră și 17 minute cu 6-3, 6-4.

În urma victoriei sale, Simona Halep se va duela, marți seară, cu cealalta româncă care a câștigat în optimi la Indian Wells, după ce a învins-o pe rusoaica Anna Kalinskaya cu scoruk 5-7, 6-1, 6-0.. Cele două tensimene se vor duela din nou după o pauză de 12 ani.

Declarația Simonei Halep după ce a învins-o pe Cori Gauff este una extrem de emoționnată și motivațională. Cu o împlinire care se poate simți de la depărtare și cu o ambiție care o definește pe jucătoarea noastră, aceasta a dezvăluit că nu a fost un meci ușor, însă a reușit să se adapteze oricăror condiții, atâta vreme cât miza pusă în joc a fost victoria.

„E grozav să mă întorc aici, de fiecare dată când joc e o atmosferă minunată. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru că au venit la meci, pentru că m-au susținut.

Nu e ușor să intri în ritm când bate vântul. Pe o parte a terenului trebuie să joci un stil de tenis, în cealaltă parte un stil diferit. E dificil să te adaptezi, dar știam că pot juca bine pe vânt, pentru că atunci când eram copil jucam bine împotriva jucătoarelor care lovesc puternic.

Așa a fost și astăzi. Întotdeauna e important să te adaptezi și să încerci să joci. Nu contează cum joci, important e să câștigi. Cel mai fericită sunt pentru că am fost calmă pe teren, nu am vorbit mult – e ceva la care lucrez -, dar și pentru că am avut plăcerea să joc aici”, a transmis cu puțin timp în urmă, campioana României.