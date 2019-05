Simona Halep, pregătită de Roland Garros: unde s-a antrenat în această dimineață

Simona Halep va participa, în câteva zile, la al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros. Sportiva româncă a început deja antrenamentele.

Simona Halep va participa, în scurt timp, la al doilea mare turneu – Roland Garros. Sportiva româncă a ajuns deja la Paris, acolo unde are loc competiția.

Sportiva românca a testat noile arene de la turneul pe zgură, la care a prins deja trei finale până acum, prima în 2014. Marți dimineață, Simona Halep s-a antrenat pe celebra arenă Philippe Chatrier, constructie care a necesitat 3,700 de tone de fier, cam jumătate din fierul folosit pentru ridicarea Turnului Eiffel.

Simona Halep a revenit miercuri la complexul sportiv de la Paris alaturi de staff și de antrenorul ei, Daniel Dobre. Sportiva româncă a fost suprinsa de organizatorii francezi antrenându-se pe noua arena Suzanne Lenglen, a doua cea mai mare de la Roland Garros.

Sportiva în vârstă de 27 de ani încearcă, în acest fel, să se acomodeze cu suprafețele de joc și să cunoască fiecare teren pe care ar putea juca la Roland Garros. În zilele următoare, ar putea ajunge și pe arena Simonne Mathieu, construita de la zero anul acesta.

Terenul reprezintă una dintre principalele atracții de la Roland Garros. Turneul final a ajuns deja la cea de-a 123-a ediție.

Simona Halep e încrezătoare în forțele proprii.

„Ma simt bine, sunt sanatoasa, am avut cateva zile de odihna si sunt gata de lupta. Putem spune ca sunt doua turnee intr-unul singur, fiind doua saptamani, dar trebuie sa ne setam ca e doar un turneu si sa ne pastram dorinta de a lupta timp de doua saptamani, in cazul fericit. Plec foarte bucuroasa ca a mai trecut un an si eu sunt campioana de anul trecut. Sunt foarte vesela ca ma intorc acolo, Parisul este orasul meu preferat. Mereu am in mintea si sufletul clipele de anul trecut si ma ajuta. Sunt cele mai speciale si cu siguranta vor ramane, pentru ca a fost prima data si a fost si turneul meu preferat. Eu ma duc acolo si incerc sa dau tot ce e mai bun, daca va fi sa si castig meciuri, atunci e si mai bine. Imi doresc din tot sufletul sa ma asteptati cu covorul rosu, dar e mai dificil”

Simona Halep