Simona Halep – cu gândul la turneul de la Roland Garros. Sportiva a revenit în țară după ce a pierdut în turul II la Roma în fața Marketei Vondrousova. Halep a spus că a simțit dureri de mușchi dar că nu are nicio problemă medicală.

„Sunt ok, nu am nicio problemă gravă la picior. A fost din cauza oboselii un pic contractat. Săptămânal sunt motivată. Sunt un pic obosită, dar am timp să mă recuperez şi abia aştept să merg la Paris. Sunt foarte bune aceste zile libere şi chiar mă bucur că pot să le petrec acasă. Întotdeauna vin acasă să îmi reîncarc bateriile şi de această dată sunt mai multe zile, ceea ce este un lucru bun.” Simona Halep